Macska emésztőrendszerének egészségesen tartása

Megfelelő eledelek kiválasztása a macska egészséges emésztőrendszeréhez

Akár úgy gondolja, hogy macskájának emésztési problémái vannak, akár nem, érdemes mindig az állatorvosától tanácsot kérnie a számára legjobb táplálékkal kapcsolatban. Nagyon jól emészthető macskaeledelek széles választéka áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek az egyes háziállatok sajátos igényeinek – az alacsonyabb energiaigényű, lakásban tartott macskáktól a tipikusan érzékeny gyomorral rendelkező kölyökmacskákig.

