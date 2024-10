A macska bőre a testének legnagyobb szerve, amely fontos szerepet játszik a fertőzések, paraziták és irritációk elleni védelemben. Akár korpásodhat is.

Mit jelent a macskák korpásodása?

A korpásodásnak az oka, hogy a macska bőrének azon mirigyei, amelyek az olajtermelésért felelősek – a faggyúmirigyek –, elkezdenek túltermelni. Ezek az olajok táplálják és védik a bőrt; azonban túl nagy mennyiségben elkezdhetik irritálni a macska bőrét, és a szokásosnál nagyobb mértékű szőrhullást okozhat.

A macskája korpásodik, ha a szőrzetében olyan fehér apró szemek találhatók, amelyek a ruháinkra vagy az ágyukra kerülhetnek. Száraz lesz a bőrük, és be is gyulladhat. Ilyenkor a szokásosnál gyakrabban tisztogatják magukat, vagy többet vakaróznak, továbbá szabálytalan kopasz foltok vagy általános szőrhullás is tapasztalható.

Mi okozza a macskák korpásodását?

Macskája korpásodását számos különböző dolog okozhatja. A korpásodás a tinea corporis, illetve a gombás fertőzés egyik tünete, amikor a spórák harapással vagy karmolással kerülnek be a macska bőrébe, és így támadják meg a legkülső réteget. A korpásodás mellett szokatlan vagy kör alakú foltokban észlelhet szőrhullást, gyenge vagy töredezett szőrt, valamint a bőrön vöröses foltok jelenhetnek meg. Ez a rendkívül fertőző betegség kezelhető, de feltétlen látogasson el az állatorvoshoz, amint észleli ezeket a tüneteket.

A macska táplálása is okozhat korpásodást, ha az eledelükből hiányzik a bőr egészséges működéséhez szükséges tápanyagok. A bőrsejtek megújításának folyamata a macska napi fehérjebevitelének akár 30%-át is igénybe veheti, tehát az eledelének olyan kiváló minőségű, emészthető fehérjét kell tartalmaznia, ami egyszerűen fel tud szívódni a szervezetében.

Az omega-3 és az omega-6 esszenciális zsírsavak hozzájárulnak a bőr általános egészségi állapotához, és mivel a macska szervezete nem képes ezeket a zsírsavakat elraktározni, ezért a táplálás szerves részét kell képezniük. Bizonyos vitaminok – például az A-vitamin – hozzájárulnak a bőr egészségéhez, szabályozzák a sejtek növekedését, és az olajok előállítását.

Az életmód is befolyásolhatja a macska korpásodását. Ha túl meleg a környezetük, az kiszáríthatja a bőrüket, és túlzott mértékű olajtermeléshez, végül pedig korpásodáshoz vezet. Ez, valamint a bőrproblémákat okozó túlzott szőrápolás, gyakori probléma a benti macskáknál. Ha rendszeresen nem macskasamponnal, hanem más termékkel mossa a macskáját, az irritálhatja a bőrét; a macska bőre savasabb, mint az emberi bőr, így a nekünk tervezett tisztálkodószerek nem alkalmasak a macskának.