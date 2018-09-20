A macska öregedésének jelei

Habár minden macskán más módon jelennek meg az öregedés jelei, vannak bizonyos általános öregedési folyamatok, amelyek minden macska életében bekövetkeznek. A szaglásuk, ízlelésük és hallásuk pontossága romlik, ami hatással van az étvágyukra. Az étvágy terén jelentkező változásokat fogászati problémák is befolyásolhatják, mint például a fogak kopása, az ínybetegség vagy fogvesztés. Ezeknek a problémáknak a kombinálódása súlycsökkenéshez vezethet.

Az ízületek kevésbé lesznek rugalmasak, különösen, ha degeneratív ízületgyulladásuk is van, ami súlyos fájdalmakat és mozgási nehézséget okozhat. A rugalmatlanság is csökkentheti azt a képességüket, hogy megfelelően tisztálkodjanak, és ez hatással lesz szőrzetükre és bőrükre.

A szőrzete világosabbá válhat, és romolhat a minősége, mivel a faggyúmirigyek, amelyek tápláló anyagokat termelnek a bőr számára, kevésbé jól működnek. A természetes immunválasz képessége az életkorral csökken, és emiatt a macskák könnyebben kapnak el fertőzéseket, és betegszenek meg. Számos anyagcsere-folyamat, például az emésztés is megváltozik, mivel a zsírok és fehérjék feldolgozásának képessége csökken a macska öregedésével.

A nagyon idős macskák viselkedése is megváltozik, például nem törekszenek interakcióra, és szokatlan helyzetekben adnak ki hangokat. Többet aludhatnak, de kevésbé mélyen, ami felboríthatja napirendjüket, és viselkedési problémákat okozhat.

Tünetek a nagyon idős és beteg macskáknál

Az idősebb macskáknál jelentkező tünetek nem biztos, hogy csupán az „öregedés” jelei, hanem komolyabb probléma is állhat a hátterükben.

A macskák hajlamosak arra, hogy elrejtsék a betegségeiket a mozgásuk vagy tevékenységük korlátozásával – ami súlyosbíthatja a problémát – ahelyett, hogy a fájdalmukat észrevehető jelekkel mutatnák ki, például bicegéssel vagy hangok kiadásával. Emiatt fontos megjegyezni, hogy viselkedésük apró változásai – mint például az eledel vagy kedvenc helyükre való ugrás elutasítása – fontosak, és el kell vinni őket állatorvosi vizsgálatra.

Oda kell figyelni olyan általános tünetekre, amelyek nagyon idős macskáknál fel nem fedezett problémára utalhatnak:

Az étvágytalanság vagy súlycsökkenés emésztési problémát jelezhet

A gyakoribb vizeletürítés vagy szomjúság a húgyúti problémák lehetséges jele

A kötött mozgás, bicegés vagy felkelési nehézség ízületi gyulladásra utalhatnak

Eltévedtnek, nyugtalannak tűnhetnek, vagy szokatlan lehet a viselkedésük

Ha rendszeresen viszi macskáját állatorvoshoz, akkor megelőzheti a komoly problémák kialakulását, és biztos lehet benne, hogy a legjobb gondoskodást nyújtja idős macskájának.