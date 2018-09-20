Mennyire érinti az idős életkor a macskákat?
A macska életének minden szakaszában különböző gondoskodásra van szüksége a jóllétének biztosítása érdekében, függetlenül attól, hogy kölyökkorukban a növekedési szakaszban vannak-e, vagy időskorukban az egészségüket kell támogatni. De mikortól válik nagyon időssé a macskája, és milyen változások utalhatnak erre?
A macskája életkora emberi években
Csakúgy, mint az embereknél, az öregedési folyamat egyéni folyamat, minden macska különböző időpontban mutatja az időskor jeleit. Általában azonban a macska teste hét éves korában kezdi el mutatni az öregedés első jeleit sejtszinten – de nem fog semmilyen kifelé mutató tünetet látni, amíg a macska körülbelül 12 éves nem lesz. Ettől a ponttól kezdve a testükben lévő sejtek, például a szívük és az immunrendszerük működése lelassul, és testi funkcióik kevésbé hatékonnyá válnak.
A macska életkorának állatorvosi osztályozása:
- 7 és 10 éves kor között a macska idősödő
- 11 és 14 év között nagyon idős
- 15 évtől időskori osztályba tartozik
Hogy ezt megértsük az emberi években számítva, egy 10 éves macska egy 56 éves embernek felelne meg. Nem szokatlan, hogy egy macska 20 évig is eléljen – ez egy 96 éves embernek felel meg.
A macska öregedésének jelei
Habár minden macskán más módon jelennek meg az öregedés jelei, vannak bizonyos általános öregedési folyamatok, amelyek minden macska életében bekövetkeznek. A szaglásuk, ízlelésük és hallásuk pontossága romlik, ami hatással van az étvágyukra. Az étvágy terén jelentkező változásokat fogászati problémák is befolyásolhatják, mint például a fogak kopása, az ínybetegség vagy fogvesztés. Ezeknek a problémáknak a kombinálódása súlycsökkenéshez vezethet.
Az ízületek kevésbé lesznek rugalmasak, különösen, ha degeneratív ízületgyulladásuk is van, ami súlyos fájdalmakat és mozgási nehézséget okozhat. A rugalmatlanság is csökkentheti azt a képességüket, hogy megfelelően tisztálkodjanak, és ez hatással lesz szőrzetükre és bőrükre.
A szőrzete világosabbá válhat, és romolhat a minősége, mivel a faggyúmirigyek, amelyek tápláló anyagokat termelnek a bőr számára, kevésbé jól működnek. A természetes immunválasz képessége az életkorral csökken, és emiatt a macskák könnyebben kapnak el fertőzéseket, és betegszenek meg. Számos anyagcsere-folyamat, például az emésztés is megváltozik, mivel a zsírok és fehérjék feldolgozásának képessége csökken a macska öregedésével.
A nagyon idős macskák viselkedése is megváltozik, például nem törekszenek interakcióra, és szokatlan helyzetekben adnak ki hangokat. Többet aludhatnak, de kevésbé mélyen, ami felboríthatja napirendjüket, és viselkedési problémákat okozhat.
Tünetek a nagyon idős és beteg macskáknál
Az idősebb macskáknál jelentkező tünetek nem biztos, hogy csupán az „öregedés” jelei, hanem komolyabb probléma is állhat a hátterükben.
A macskák hajlamosak arra, hogy elrejtsék a betegségeiket a mozgásuk vagy tevékenységük korlátozásával – ami súlyosbíthatja a problémát – ahelyett, hogy a fájdalmukat észrevehető jelekkel mutatnák ki, például bicegéssel vagy hangok kiadásával. Emiatt fontos megjegyezni, hogy viselkedésük apró változásai – mint például az eledel vagy kedvenc helyükre való ugrás elutasítása – fontosak, és el kell vinni őket állatorvosi vizsgálatra.
Oda kell figyelni olyan általános tünetekre, amelyek nagyon idős macskáknál fel nem fedezett problémára utalhatnak:
- Az étvágytalanság vagy súlycsökkenés emésztési problémát jelezhet
- A gyakoribb vizeletürítés vagy szomjúság a húgyúti problémák lehetséges jele
- A kötött mozgás, bicegés vagy felkelési nehézség ízületi gyulladásra utalhatnak
- Eltévedtnek, nyugtalannak tűnhetnek, vagy szokatlan lehet a viselkedésük
Ha rendszeresen viszi macskáját állatorvoshoz, akkor megelőzheti a komoly problémák kialakulását, és biztos lehet benne, hogy a legjobb gondoskodást nyújtja idős macskájának.
