Hogyan kell gondoskodnom az öregedő macskámról?

A macska életének minden egyes szakasza egyedi örömökkel és kihívásokkal jár, különösen az idős kor elérésekor. A 10 éves kor feletti magatartásbeli és fizikai változások azt jelentik, hogy életük későbbi részében szükség lehet a környezet, a testmozgás és az étrend módosítására.

A macskák átlagosan 15, de előfordul, hogy 20 éves korig éljnek – ami egy 96 éves embernek felel meg. Általában körülbelül 11 éves korától veheti észre macskája öregedésének külső jeleit, és azt, hogy a táplálkozási igényei is megváltoztak.

Az öregedő macska környezete

A macska öregedése során ízületei kopásnak indulhatnak, és ízületi gyulladás jelei jelenhetnek meg. Lehet, hogy kevésbé lesz mozgékony, lábain nem áll stabilan, vagy nehezére esik hogy felkeljen és leszálljon kedvenc helyeiről.

Öregedő macskájáról úgy is gondoskodhat, hogy rámpákat vagy lépcsőket helyez el azon magas helyekhez, ahol szeret letelepedni, és különösen kényelmes alvóhelyet rendez be a könnyű pihenés érdekében. Az alacsonyabb oldalakkal ellátott alomtálca hasznos lehet idősebb macska esetén, mivel csökkenti a be- és kilépéskor fellépő terhelést.

Eledele, alomtálcája és friss vize könnyen hozzáférhetővé tételével – például azáltal, hogy ezeket otthona minden szintjén elhelyezi – szintén csökkentheti a szervezetében fellépő terhelést és stresszt. Emellett kerülje el a napirend bárminemű módosítását, mivel ez súlyosbíthatja az esetlegesen meglévő kognitív nehézségeket.

Az öregedő macska testmozgása és ápolása

A fájdalmas vagy érzékeny ízületek miatt a macska esetleg kevesebbet mozoghat, és kevésbé akar odamenni, amikor magához hívja. Ha fájdalmai vannak, akkor rosszul reagálhat a felvételre, és az idősebb macskák gyakran kognitív károsodásban szenvednek, ami miatt emberkerülő viselkedést tanúsíthatnak.

Azonban az öregedő macska testmozgása fontos az egészséges testsúly fenntartásához. Ösztönözze óvatos játékra napközben a kedvenc játékával, mivel ez a testmozgás könnyű módját jelenti számára, és azáltal, hogy a nap során kifárad, az alvásciklusa is javulni fog.

A csökkent rugalmasság azt eredményezheti, hogy az idősebb macskák kevésbé képesek megfelelően tisztálkodni, ezért fontos, hogy a macska kihullott szőrszálait egy kefével rendszeresen eltávolítsa, és a bőrét egészségesen tartsa.