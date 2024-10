A többi kistestű kutyához hasonlóan ezek az állatok is hajlamosak lehetnek fogászati problémákra

A Cavalier King Charles spánieleknél különösen az ínygyulladás gyakori probléma. A lepedék okozta fogínygyulladás, amely ínysorvadáshoz és fogágybetegséghez is vezethet. Ez utóbbi akkor következik be, amikor a nyálban lévő ásványi anyagok (kalcium) lerakódnak a lepedékre, és fogkövet képeznek. Ez viszont lehetővé teszi a baktériumok szaporodását, és fokozza a gyulladást. Senki nem szereti a kellemetlen leheletet... A napi fogmosás a legjobb módja a lepedék eltávolításának, ezt a szabályt érdemes betartani. A rendszeres fogorvosi ellenőrzések is segítenek a dentális higiénia megőrzésében. Természetesen a megfelelő étrend is jótékony hatású lehet. A speciális, fogászati kutyatápok mechanikus tisztító hatással rendelkeznek, a kalcium-kelátorok pedig segítenek megelőzni a fogkő kialakulását.