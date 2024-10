Idősebb kutyák gyakori betegségei

Ahogy kutyája öregszik, előfordulhat, hogy olyan gyakori betegségektől szenved, melyek akkor következnek be, amikor a kutya létfontosságú szervei és testfunkciói lassulnak. Ezek az állapotok, noha kihívást jelentenek, kezelhetők, ezért beszéljen állatorvosával már a betegség első jeleinél.

Szürkehályog és látásvesztés nagyon idős kutyáknál

Valamennyi fajtájú és méretű kutya gyakori betegsége a szürkehályog kialakulása. Az emberekhez hasonlóan, a kutyák esetében is akkor képződik szürkehályog, amikor a szem lencséjének sejtjei az idő során felhalmozódnak, végül pedig átlátszatlanná válnak. Szemeik kékes árnyalatúak lesznek, látásuk pedig romlani kezd.

A diabéteszes kutyák esetében a szürkehályog gyorsabban kialakul a vérben lévő glükózfelesleg miatt. Maga a cukorbetegség gyakrabban fordul elő az elhízott kutyáknál, így a kutyája ideális testsúlyának megtartásával megelőzhetők az olyan velejáró betegségek, mint a szürkehályog. Az állatorvos rendszeres felkeresése segíthet az ilyen betegségek korai gyógyításában; az esetek 80%-ában a betegség korai szakaszaiban végzett szürkehályog-műtét sikeres volt.

Pajzsmirigy-alulműködés idősebb kutyáknál

Ez a kutyák leggyakoribb hormonbetegsége, és akkor jelentkezik, amikor a pajzsmirigy gyengül és elkezd alulműködni. Bár a pajzsmirigy-alulműködés okai nem teljesen egyértelműek, ahhoz kötik, hogy a kutya immunrendszere „megtámadja” a pajzsmirigyet és károsítja azt, illetve a túlműködő pajzsmirigy kezelésével lehetnek összefüggésben.

Ha idősebb kutyája pajzsmirigy alulműködésben szenved, akkor azonos étrend mellett is hízni fog. A gyengeség és a szorongás mellett a testmozgástól is vonakodnak. Szőrzetükre is hatással van, fakó és száraz lesz, hullani fog, bőrük pedig vastaggá, zsírossá és néha viszketővé válik.