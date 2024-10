Ízületi panaszok is előfordulhatnak

Sok más kutyafajtához hasonlóan a golden retrieverek is genetikailag hajlamosak az úgynevezett csípőízületi diszpláziára, egy olyan rendellenességre, amelynek esetében a combcsont részben kicsúszik a csípőízületből. Ez fájdalomhoz és gyulladáshoz vezethet, és később ízületi gyulladás is felléphet. Az állapot ugyanakkor kezelhető. Azt javasoljuk, érdeklődjön az állatorvosnál az elérhető lehetőségekről. Ha például golden retrievere túlsúlyos, az súlyosbíthatja a betegséget, ezért nagyon fontos a kiegyensúlyozott étrend. Súlyos esetekben műtétre is sor kerülhet.