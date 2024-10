Minden, amit a fajtáról tudni kell



Kíváncsi szemöldökével és bozontos szakállával a törpe schnauzer már fiatalon is előkelő öregúr benyomását kelti – csak a selyem mellény és a zsebóra hiányzik. A schnauzer család legkisebb tagja a közepes és óriás schnauzer fajtákkal osztozik jellegzetes vonásaiban és sűrű, drótszerű szőrzetében. De e két fajtánál is népszerűbbé tette őket – főként a családok körében – a törpe schnauzerek kezelhető mérete, éber természete, alkalmazkodóképessége, és az, hogy más állatokkal és gyerekekkel is jól kijönnek (természetesen miután megfelelő kiképezést kaptak).

Ez az apró termetű kutya a XIX. század végi Németországból származik, amikor a közép schnauzereket más, kisebb fajtákkal keresztezték. A törpe schnauzer intelligens, eleven és társaságkedvelő – egyben kiváló házőrző. Igen, jól értette. Az ugatásra való hajlamuknak, amely korai kiképzéssel mérsékelhető, megvannak a maga előnyei.

A törpe schnauzernek rendszeres testmozgásra van szüksége. Természetüknél fogva játékosak, kitartóak, szeretnek játszani és trükköket tanulni.

Vastag szőrzetük lehet fekete, fehér, fekete-ezüst vagy szürke-fehér. A jó megjelenés fenntartásához a törpe schnauzert rendszeresen kell kutyakozmetikába vinni, valamint otthoni rendszeres fésülésre is szükség van – ami tökéletes ürügy a babusgatásra.