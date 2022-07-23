Masalah Kantung Kemih : Hati-Hati FLUTD Pada Kucing 

Apakah kucing saya berisiko mengalami FLUTD?

Kucing yang kelebihan berat badan atau obesitas dan mereka yang memiliki gaya hidup pasif lebih berisiko mengalami masalah saluran kemih daripada kucing dengan berat badan sehat dan gaya hidup aktif. Kucing senior juga lebih rentan terhadap penyakit ginjal kronis dan penyakit sistematis sistematik lainnya seperti penyakit endokrin.

Ada anggapan bahwa kucing yang mengalami tingkat stres yang signifikan lebih mungkin mengalami masalah sistem perkemihan. Stres dapat disebabkan oleh penambahan kucing baru di rumah, pindah tempat tinggal, perubahan diet, kotak pasir yang ditempatkan dengan tidak tepat atau sulit diakses, dan tinggal di rumah dengan banyak hewan. Jika kucing dan pemiliknya memiliki ikatan yang kuat, kucing tersebut bahkan dapat merasakan stres pemiliknya, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Pengobatan untuk FLUTD pada kucing

Sangat penting untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan jika Anda melihat salah satu gejala yang diuraikan di atas, karena dokter hewan Anda akan dapat mengidentifikasi masalahnya dan memberikan pengobatan terbaik.

Namun, Anda juga dapat mengambil tindakan untuk menjaga kesehatan saluran kemih kucing Anda melalui gaya hidup dan makanannya. Kucing secara alami tidak suka minum banyak air. Mereka adalah keturunan mamalia yang tinggal di gurun yang tidak dapat mengakses air secara teratur, tetapi air penting untuk menjaga kesehatan sistem kemih mereka. Meningkatkan asupan air dapat membantu mendorong buang air kecil dan pengenceran urin untuk membantu mengurangi risiko kristalisasi.

Anda dapat mendorong kucing Anda untuk minum lebih banyak air dengan menempatkan beberapa mangkuk di sekitar rumah, dan tidak menempatkannya di sebelah makanan, kotak pasir, atau lokasi yang sibuk. Pastikan air memiliki suhu kamar dan isi mangkuknya hingga penuh agar mudah dikonsumsi. Air yang mengalir, seperti keran yang menetes atau air mancur, juga bisa sangat menarik.

Makanan kucing Anda juga dapat berkontribusi pada kesehatan saluran kemih mereka karena makanan tertentu, baik kering maupun basah, dapat membantu meningkatkan asupan air.

Masalah saluran kemih atau FLUTD pada kucing memang umum terjadi, tetapi dengan perawatan yang tepat seperti yang direkomendasikan oleh dokter hewan, Anda akan dapat mendukung kesehatan mereka melalui makanan, gaya hidup, dan obat-obatan bila diperlukan.