Mensterilkan anak kucing adalah prosedur umum dengan banyak manfaat untuk kucing dan rumah Anda. Namun, itu bukan keputusan yang harus diambil dengan cepat, terutama jika Anda tertarik memiliki anak kucing di masa mendatang.

Apa itu pensterilan?

Pensterilan adalah istilah yang digunakan untuk sterilisasi kucing jantan. Pada kucing betina , ini disebut pengangkatan indung telur, meskipun kadang-kadang istilah pensterilan digunakan untuk mensterilkan hewan jantan atau betina.

Bagaimana cara kerja pensterilan?

Cara kerjanya adalah dengan menghilangkan hormon seks pada kucing. Untuk kucing jantan, testisnya dikeluarkan sehingga tidak akan lagi menghasilkan sperma yang dapat membuahi sel telur kucing betina, dan karenanya tidak lagi dapat bereproduksi. Operasi ini dilakukan oleh dokter hewan.

Kapan waktu terbaik untuk mensterilkan anak kucing saya?

Idealnya, anak kucing Anda harus disterilkan sekitar pubertas; pada kucing jantan, rentang antara enam hingga 12 bulan. Kucing jantan cenderung mencapai kematangan seksual, dan karenanya mulai mencari pasangan, saat berusia antara tujuh dan 12 bulan. Pensterilan dapat dilakukan dengan sukses mulai dari usia tiga bulan. Dokter hewan akan dapat memberi tahu waktu terbaik untuk anak kucing Anda.

Mengapa anak kucing saya harus disterilkan?

Manfaat utama anak kucing Anda disterilkan adalah menghilangkan kemungkinan memiliki anak yang tidak diinginkan, yang bisa menjadi sulit untuk dikelola dan dikirim ke rumah yang baik. Hal ini juga mengurangi kemungkinan kucing Anda tertular atau menyebarkan IMS, karena keinginan mereka untuk kawin berkurang. Keinginan mereka untuk berkelahi juga berkurang, yang dapat membawa manfaat bagi lingkungan rumah yang lebih tenang dan damai.

Bagaimana diet anak kucing saya akan berubah?

Setelah pensterilan, kebutuhan nutrisi anak kucing Anda berubah. Kebutuhan energinya turun sekitar 30%, tetapi nafsu makannya akan meningkat sekitar 20-25%. Karena anak kucing Anda masih tumbuh dan membutuhkan energi untuk mengembangkan otot dan massa tubuh yang sehat, penting untuk memberinya makanan yang mencakup kebutuhan nutrisi yang disesuaikan. Makanan yang dirancang untuk kucing yang disterilkan mungkin merupakan pilihan yang baik. Konsultasikan dengan dokter hewan Anda untuk rekomendasi nutrisi.

Apa saja komplikasi lain yang terkait dengan pensterilan?

Kucing jantan berisiko tinggi menjadi obesitas setelah disterilkan, dan hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Di antaranya penyakit sendi, diabetes, dan masalah uriner . Jika Anda memutuskan untuk mensterilkan anak kucing Anda, perhatikan asupan kalorinya dan libatkan dengan aktivitas yang ceria untuk membantu mengelola berat badannya.

Pensterilan bisa menjadi prosedur yang bermanfaat untuk kucing dan lingkungan rumah Anda. Untuk informasi lebih lanjut, bicarakan dengan dokter hewan yang akan dapat membantu Anda memutuskan apakah itu tepat untuk kucing Anda.