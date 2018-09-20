Ketahui Cara Merawat Anjing Tua di Akhir Masa Hidupnya

Di akhir hidup anjing Anda, penting untuk memberinya perhatian serta kenyamanan yang dibutuhkan, serta mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraannya..

Masalah apa yang mungkin dialami anjing yang lebih tua?

Seiring menuanya anjing Anda, fungsi tubuh serta organnya secara bertahap akan kehilangan keefektifannya. Regenerasi dan pertumbuhan sel melambat, sehingga perlu waktu lebih lama untuk sembuh dari cedera atau pulih dari penyakit.

Anjing yang lebih tua dapat mengalami gangguan penglihatan jika muncul katarak – penyakit yang erat kaitannya dengan diabetes mellitus, yang dapat memengaruhi anjing yang sudah tua dan yang kelebihan berat badan. Lemahnya fungsi kelenjar tiroid, yang dikenal sebagai hipotiroidisme, merupakan penyakit hormonal paling umum bagi anjing, sementara osteoartritis dapat menyebabkan anjing Anda tidak dapat bergerak karena degenerasi kesehatan sendi dan tulang rawan. Anjing senior juga dapat mengalami gangguan kognitif, di mana darah dan oksigen yang mengalir ke otak berkurang sehingga memengaruhi perilaku.

Bagaimana saya dapat merawat anjing saya yang lebih tua?

Pemeriksaan rutin ke dokter hewan menjadi salah satu cara penting untuk mengetahui penyakit terkait usia sedari dini dan menetapkan program perawatan yang tepat untuk anjing senior Anda. Anda juga dapat merawat kesehatan anjing Anda di rumah untuk memperlambat munculnya penyakit tersebut serta kondisi terkait dengan cara: