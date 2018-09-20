Ketahui Cara Merawat Anjing Tua di Akhir Masa Hidupnya
Di akhir hidup anjing Anda, penting untuk memberinya perhatian serta kenyamanan yang dibutuhkan, serta mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraannya..
Masalah apa yang mungkin dialami anjing yang lebih tua?
Seiring menuanya anjing Anda, fungsi tubuh serta organnya secara bertahap akan kehilangan keefektifannya. Regenerasi dan pertumbuhan sel melambat, sehingga perlu waktu lebih lama untuk sembuh dari cedera atau pulih dari penyakit.
Anjing yang lebih tua dapat mengalami gangguan penglihatan jika muncul katarak – penyakit yang erat kaitannya dengan diabetes mellitus, yang dapat memengaruhi anjing yang sudah tua dan yang kelebihan berat badan. Lemahnya fungsi kelenjar tiroid, yang dikenal sebagai hipotiroidisme, merupakan penyakit hormonal paling umum bagi anjing, sementara osteoartritis dapat menyebabkan anjing Anda tidak dapat bergerak karena degenerasi kesehatan sendi dan tulang rawan. Anjing senior juga dapat mengalami gangguan kognitif, di mana darah dan oksigen yang mengalir ke otak berkurang sehingga memengaruhi perilaku.
Bagaimana saya dapat merawat anjing saya yang lebih tua?
Pemeriksaan rutin ke dokter hewan menjadi salah satu cara penting untuk mengetahui penyakit terkait usia sedari dini dan menetapkan program perawatan yang tepat untuk anjing senior Anda. Anda juga dapat merawat kesehatan anjing Anda di rumah untuk memperlambat munculnya penyakit tersebut serta kondisi terkait dengan cara:
- Memberinya makan yang lengkap dan seimbang dalam jumlah yang tepat
- Menjaga berat badan ideal untuk menghindari penyakit terkait obesitas
- Melakukan perawatan anjing Anda secara teratur – memandikan, menyikat rambut, dan menjaga kebersihan gigi
- Melakukan pengobatan antiparasit secara rutin
- Mengajak anjing berolahraga secara teratur, meski rute perjalanannya mungkin perlu dipersingkat
Bagaimana jika anjing saya yang lebih tua menderita?
Beberapa kondisi atau penyakit mematikan dapat menyebabkan anjing Anda menderita sakit atau ketidaknyamanan yang luar biasa. Jika hal ini adalah masalahnya, dokter hewan akan menyarankan Anda untuk memperhitungkan tingkat rasa sakit yang mungkin dialami hewan peliharaan Anda melalui skala 'kualitas hidup'.
Skala ini mempertimbangkan tujuh faktor yang membantu Anda dan dokter hewan memutuskan cara terbaik merawat anjing Anda, termasuk kebersihan, kelaparan, kebahagiaan, mobilitas, dan apakah hewan peliharaan Anda mengalami hari baik lebih banyak daripada hari buruk.
Memprioritaskan kualitas hidup hewan peliharaan Anda berarti mempertimbangkan semua pilihan, yang mungkin termasuk perawatan paliatif dan perawatan di rumah sakit menjelang akhir masa hidup mereka. Di sinilah anjing Anda diberi pengobatan medis di samping dibuat nyaman; misalnya, mereka mungkin menjalani kemoterapi atau dipasang slang makanan, serta mendapat pijatan, fisioterapi, atau penyesuaian lingkungan.
Jika Anda memutuskan bahwa kualitas hidup anjing Anda menurun dengan cepat dan ketidaknyamanan mereka terlalu besar, dengan saran dari dokter hewan, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pilihan lain.
Sebagai hewan pendamping, anjing akan menjadi bagian penting dalam hidup Anda selama bertahun-tahun. Saat tiba pada tahun-tahun terakhir mereka, penting untuk mengutamakan kualitas hidup mereka; konsultasikan dengan dokter hewan tentang cara merawat anjing yang lebih tua, dan pilihan apa yang ada untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka.
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