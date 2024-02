반려묘 및 반려견 사료에서 곡물의 영양 가치

곡물이 들어 있지 않은 식단이 반려묘와 반려견에게 안전한가요?

지난 몇 년 동안 반려묘와 반려견에게 곡물이 배제된 사료(곡류가 전혀 들어 있지 않은 레시피로 만든 식단)를 급여하는 트렌드가 등장하기 시작했습니다. 주로 음식 알러지나 탄수화물 섭취량에 대한 우려에서 비롯된 변화입니다.

실제로 연구 자료를 보면 음식 알러지 때문에 반려묘와 반려견이 수의사를 방문하는 비율은 1~2%밖에 되지 않습니다.4 오히려 환경 알러지가 더 흔하게 발생하는 것으로 확인되었습니다.

곡물은 필수 지방산, 섬유질, 비타민, 미네랄을 제공하기 때문에 완전하고 균형 잡힌 식단에서 중요한 부분을 차지합니다. 적절한 보충 없이 반려묘 또는 반려견을 100% 육류 식단으로 전환하면 심각한 영양 과잉 또는 결핍 위험이 뒤따릅니다. 특히 육류로만 구성된 식단은 반려동물에게 완전하고 균형 잡힌 식단에 꼭 필요한 양의 탄수화물을 공급하지 못할 수 있습니다.

반려동물의 영양식을 변경하기 전에 수의사와 상담을 통해 새로운 식단이 완전하고 균형을 이루며 반려묘나 반려견에게 전적으로 안전한지 확인해야 합니다.

올바른 영양 균형 찾기

로얄캐닌은 50년 넘게 광범위한 연구에 매진해 왔고, 그 결과를 이와 같은 성분에 적용해 올바르게 가공된 곡물은 유용한 에너지원이자 반려묘나 반려견을 위한 필수 영양소로 작용할 수 있다는 사실을 발견했습니다.

반려묘와 반려견을 위한 건강한 식단은 단순히 육류만이 아니라 곡물, 밀, 옥수수 등 탄수화물을 포함한 다양한 공급원으로부터 영양소를 제공합니다. 중요한 것은 반려동물에게 40가지 핵심 영양소가 들어 있는 균형 있고 정밀한 혼합식을 제공해 지속적인 건강과 웰빙을 지원해야 한다는 점입니다.

