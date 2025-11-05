데본 렉스와 이야기를 나눠보세요.
"나와 나의 그림자"는 데본 렉스와의 삶을 잘 요약한 글입니다. 이 영국 품종은 귀가 크고 사람에 대한 애정이 매우 높습니다. 20세기 중반에 처음 등장한 비교적 새로운 고양이인 데본 렉스는 장난기 넘치는 기질과 활기찬 태도로 잃어버린 시간을 보상해주고 있습니다. 이 고양이는 가정 생활에 고양이를 포함시키고자 하는 가족에게 완벽한 선택입니다.
공식 명칭: 데본 렉스
기원: 영국(영국)
털 빠짐 수준1 out of 5
목소리 습성3 out of 5
에너지 수준*3 out of 5
따뜻한 날씨?4 out of 5
가족 반려 동물*5 out of 5
|수컷
|암컷
|30 - 31 cm
|30 - 31 cm
|3 - 5 kg
|3 - 5 kg
|Life Stage
|성장기 키튼 연령
|어덜트 연령
|생후 4~12개월
|1~7년
|머츄어 연령
|노령 연령
|7~12년
|12년 이상
데본 렉스에 대해 알아보기
품종에 대해 알아야 할 모든 것
박쥐 같은 귀와 큰 눈, 작은 키가 데본 렉스의 외모를 더욱 돋보이게 하는 요소입니다. 하지만 이 중소형 고양이를 단순히 얼굴만 예쁜 고양이로 치부해서는 안 됩니다. 아이들은 지능이 높고 새로운 트릭을 배울 수 있으며, 인터랙티브 장난감이나 퍼즐을 가지고 노는 것만으로도 충분히 만족합니다.
데본 렉스는 뇌세포를 사용하지 않을 때는 항상 인간과 가까이 있는 것을 좋아하며, 가급적이면 어깨에 앉아서(네, 맞습니다) 행동이 펼쳐지는 모습을 지켜보는 것을 선호합니다. 이 고양이는 무릎을 꿇는 고양이가 아니라 온몸을 껴안는 고양이로, 다소 집착이 강하다고 느낄 수도 있습니다. 하지만 저희는 그냥 귀엽다고 생각합니다. 요컨대, 데본 렉스는 장시간 혼자 두면 잘 지내지 못합니다.
에너지가 넘치지만 사람을 완전히 지치게 할 정도는 아닌 데본 렉스는 어린 아이들은 물론 책임감 있게 훈련된 다른 반려동물과도 훌륭한 놀이 친구가 될 수 있습니다. 특히 즐거운 시간을 보낼 때는 기쁨에 겨워 지저귀고 꼬리를 흔드는 것으로 알려져 있습니다!
이 품종은 시골과 도시에서 똑같이 잘 지냅니다. 하지만 데본 렉스는 털이 가늘어 추위에 민감하기 때문에 가을과 겨울에 야외에서 활동할 때는 고양이 점퍼가 필요합니다.
느긋하고 애정이 넘치며 건강한 체질을 가진 데본 렉스는 오랜 시간 함께 생활하는 동안 여러분에게 필요한 모든 헌신과 그 이상의 정성을 쏟아 부을 것입니다.
데본 렉스에 대한 2가지 사실
1. 컬리 수
데본 렉스의 가장 눈에 띄는 특징 중 하나는 물결무늬 털입니다. 자세히 살펴보면 수염과 눈썹도 주름이 잡혀 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 매력적인 특징은 특별한 손질이 필요하지 않으며, 털을 물결 모양으로 만드는 것과 동일한 유전적 돌연변이의 결과입니다. 이 독특한 고양이의 활에 또 하나의 (곱슬) 끈을 추가하세요!
2. 바닥이 없는 배
데본 렉스는 날씬한 체구에도 불구하고 언제 어디서나 더 많은 먹이를 찾으려고 노력합니다. 심지어 식탁에 앉아서 사람 음식 한 접시를 기대할 수도 있지만, 이런 시도는 빨리 뿌리쳐야 합니다. 데본 렉스가 과체중이 되지 않도록 주의 깊게 관찰하여 근육질 몸매를 유지할 수 있도록 관리하세요. 특히 중성화 수술을 한 경우 모든 반려묘에게 권장됩니다.
품종의 역사
데본 렉스가 고양이 사육의 행복한 사고라는 것은 보편적으로 인정되는 사실입니다. 데본셔의 목가적인 시골을 배경으로 한 이 품종은 1960년대에 곱슬곱슬한 털을 가진 새끼 고양이가 다른 새끼 고양이들 사이에서 눈에 띄면서 예기치 않게 처음 등장했습니다. 독특한 물결무늬 털을 닮았다는 뜻에서 Kirlee라는 이름이 붙여진 이 개는 처음에는 코니쉬 렉스 품종으로 여겨졌습니다. 하지만 여러 차례 공식적인 번식을 시도한 결과, 데본 렉스는 독특한 고양이 품종이라는 것이 확인되었습니다.
1968년에 이미 이 품종은 미국으로 건너갔고 1979년 고양이 애호가 협회로부터 공식 인정을 받았습니다. 이렇게 소박하게 시작해서 할리우드까지? 스티븐 스필버그가 요다, E.T. 등 잘 알려진 캐릭터를 만들 때 데본 렉스 고양이에게서 영감을 받았다는 소문은 널리 알려져 있습니다.
오늘날 데본 렉스는 특히 영국 외 지역에서는 드물게 볼 수 있는 동물이지만, 정말 놀라운 동물이에요.
머리에서 꼬리까지
데본 렉스의 물리적 특성
1.눈
2.털
3.몸
4.귀
5.꼬리
주목해야 할 점
특정 품종 특성부터 일반적인 건강 개요까지, 데본 렉스에 대한 흥미로운 사실을 알아보세요.
대머리 지점
대부분의 다른 고양이에 비해 데본 렉스는 털이 더 가늘기 때문에 추위에 민감합니다. 하지만 일부 데본 렉스 고양이는 저혈압으로 알려진 유전적 열성 유전자로 인해 털이 적은 것으로 알려져 있습니다. 아직까지 이 질환에 대한 의학적 치료법은 없지만, 데본 렉스의 체온을 식단을 통해 조절해야 할 수도 있으니 수의사와 상의하세요.
무릎 관절 문제
데본 렉스는 슬개골 탈구가 발생하기 쉬운 여러 견종 중 하나로, 무릎 관절이 가끔 제자리에서 튀어나오는 경우가 있습니다. 데본 렉스는 걷고, 뛰고, 점프하는 것이 고통스러울 수 있으며, 이는 활동적인 품종에게는 다소 실망스러운 일입니다. 데본 렉스가 다리를 절뚝거리는 것을 발견하면 즉시 수의사 예약을 잡으세요. 가장 적합한 치료법을 결정하기 위해 엑스레이를 촬영하게 되는데, 좋은 소식은 여러 가지 치료 옵션이 있다는 것입니다.
정상적인 식이를 통한 반려묘의 건강 개선
맞춤형 건강 영양은 고양이의 건강과 아름다움을 유지하는 데 근본적인 역할을합니다. 음식은 중요한 기능을 돕는 에너지를 제공하며 고양이를위한 완전한 영양 공식에는 적응 된 영양소 균형이 포함되어야합니다. 이런 식으로 사료를 급여하면 부족하지도 과하지도 않은 식단이 제공되며 둘 다 반려묘의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 깨끗하고 신선한 물은 좋은 소변 규칙성을 지원하기 위해 항상 사용할 수 있어야 합니다. 고양이는 또한 하루에 7-20 회 (평균 16 회) 소량의 음식을 먹는 데 자연스럽게 적응합니다. 하루에 한 번 권장량의 사료를 주면 반려묘가 스스로 섭취량을 조절할 수 있습니다. 아이러니하게도 하루에 1~2회분의 식사만 제공할 때 필요에 따라 먹는 반려묘보다 체중이 더 많이 증가합니다.
다음 권장 사항은 건강한 동물을위한 것입니다. 반려묘에게 건강 문제가 있는 경우 식단을 처방할 수의사와 상담합니다.
데본 렉스의 사료를 선택할 때 고려해야 할 요소가 있습니다: 나이, 개개인의 민감성, 활동 수준에 큰 영향을 미치는 라이프스타일, 체중 증가의 잠재적 요인인 불임과 같은 생리적 상태. 고양이가 야외에서 활동하는 경우 계절의 변화도 중요한 역할을 하는데, 특히 1년에 두 번 일어나는 털갈이의 경우 더욱 그렇습니다.
연령
나이는 특히 반려묘의 초기 및 후기에 필요한 에너지 측면에서 중요한 요소입니다. 생후 8주 된 키튼은 어덜트보다 킬로당 3~4배 더 많은 에너지를 소비합니다. 반려묘의 식욕은 나이가 들면서 치아에 대한 민감성이나 냄새와 맛에 대한 감각 저하로 인해 감소합니다.
성장 단계
성장은 새끼 고양이의 삶에서 필수적인 단계입니다. 큰 변화, 발견 및 새로운 만남의시기입니다. 에너지, 단백질, 미네랄 및 비타민 요구량과 관련하여 새끼 고양이는 성인 고양이보다 훨씬 큽니다. 그들은 몸을 유지하기 위해 에너지와 영양분이 필요하지만 성장하고 구축하기 위해서도 필요합니다. 키튼 성장은 두 단계로 나뉩니다.
출생 - 생후 4개월
이유식은 새끼 고양이가 액체 또는 모유에서 고형식으로 전환하는 것을 말합니다. 이 시기는 생후 3~6주의 젖니가 나오는 시기와 자연스럽게 일치합니다. 이 단계의 새끼 고양이는 아직 씹을 수 없으므로 부드러운 식사(수분이 보충된 키블 또는 적응형 습식사료)는 액체와 고체 사이의 전환을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 생후 4주에서 12주 사이에 새끼 고양이의 면역 체계가 점차 발달하는 동안 어미 고양이의 초유 또는 첫 모유에서 받은 자연 면역력은 감소합니다. 면역력 공백기라고 불리는 이 중요한 시기에는 비타민 E를 포함한 복합 항산화제가 자연적인 방어력을 지원하는 데 도움이 필요합니다. 새끼 고양이는 격렬하고 특히 예민한 성장기를 거치며 소화 장애를 일으키기 쉽습니다. 이 시기의 식단은 필수 성장에 필요한 에너지를 풍부하게 공급할 뿐만 아니라 아직 성숙 중인 소화 기관을 위해 소화가 잘되는 단백질이 포함되어야 합니다. 프락토올리고당과 같은 프리바이오틱스도 장내 세균총의 균형을 유지하여 소화기 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 결과는? 변의 질이 전반적으로 우수합니다. 새끼 고양이 사료에는 적절한 신경 대뇌 발달에 도움이 되는 오메가 3 지방산인 EPA와 DHA가 포함되어 있어야 합니다.
통합 및 조화 - 4개월에서 12개월 사이
4개월부터는 새끼 고양이의 성장이 느려지므로 지방 함량이 낮은 사료를 추천합니다. 이는 고양이가 불임 수술을 받은 후 특히 중요합니다. 새끼 고양이의 젖니는 4~7개월 사이에 빠지고 영구치로 대체됩니다. 새끼 고양이는 성견 이가 나면 충분히 큰 키블을 먹어서 씹을 수 있도록 해야 합니다. 데본 렉스 새끼 고양이는 생후 12개월이 될 때까지 면역 체계가 서서히 발달하는 시기입니다. 비타민 E를 포함한 복합 항산화제는 큰 변화와 발견, 새로운 만남을 맞이하는 이 시기에 자연 방어력을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 소화 기관은 점진적으로 성숙하며 생후 12개월이 되면 소화 적성이 완전히 성숙합니다. 그러면 고양이는 성인용 사료를 섭취할 수 있습니다.
성체 데본 렉스의 영양 섭취 목표는 다음과 같습니다:
소화가 잘 되는 재료를 사용하고 지방 함량을 합리적인 수준*으로 유지하여 이상적인 체중을 유지하는 데 기여하며, 특히 살균된 고양이, 실내 고양이 및 길 잃은 고양이를 위한 것입니다. 최적의 소화를 지원하고 소화가 잘 되는 단백질과 프리바이오틱스를 사용하여 장내 세균총의 균형을 유지합니다. 필수 지방산, 특히 EPA 및 DHA, 필수 아미노산 및 B 비타민을 첨가하여 피부와 코트의 건강과 아름다움을 보존합니다. 건강한 요로계 유지. 섬유질을 추가하여 그루밍 중에 섭취하는 모발 제거를 자극하여 헤어볼 형성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 일상적인 구강 관리 및 위생을 지원합니다.
일부 고양이는 까다로울 수 있으므로 음식 기호성이 중요합니다. 독점적인 포뮬러와 아로마, 키블 크기, 특별한 질감 또는 다양한 모양이나 질감의 조합(건조 음식과 습식 음식 모두)은 식욕을 자극하는 데 도움이 됩니다.
*반려묘가 필요로 하는 에너지에 따라 음식의 에너지 수준을 조정하면 반려묘가 자신의 소비량을 조절할 수 있습니다. 사료에 지방이 매우 풍부한 경우 반려묘는 일반적으로 식욕을 억제하는 데 더 어려움을 겪습니다.
7살 이후 데본 렉스는 노화의 첫 징후에 직면하기 시작합니다. 항산화제가 풍부한 분유는 활력을 유지하는 데 도움이 되며, 적절한 인 함량은 신장 또는 비뇨기 계통을 지원합니다.
야외로 나갈 수있는 고양이는 실내에있는 고양이보다 더 많은 에너지를 소비합니다. 따라서 에너지 밀도가 더 높은 음식을 권장합니다. 실내 고양이 포뮬러처럼 에너지 밀도가 낮은 먹이의 양을 늘리는 것은 소화효율을 떨어뜨릴 수 있어 실외 고양이에게 먹이를 주는 해결책이 아닙니다. 특히 건강한 관절에 도움이 되는 영양소는 매우 활동적인 실외 고양이에게 도움이 될 수 있습니다. 엄선된 영양소와 항산화제는 피부 장벽을 강화하여 야외 고양이가 더 잘 대처할 수 있도록 도와줍니다. 그냥 밖에 있는 것만으로도 실외 고양이는 작은 상처를 입거나 외부의 기생충과 같은 유해한 벌레에 노출될 수 있습니다.
노화는 또한 소화 능력의 변형을 의미합니다. 12 세 이상의 노령 고양이도 때때로 흡수에 어려움을 겪을 수 있습니다. 노령 반려묘의 체중을 유지하고 결핍의 위험을 예방하려면 필수 영양소로 채워진 소화가 잘되는 사료를 주어야 합니다.
고양이는 나이가 들어감에 따라 치아 문제로 점점 더 고통 받고 일부 노령 고양이의 경우 미각과 후각도 감소하여 음식 섭취가 줄어들 수 있습니다. 그들이 충분히 먹을 수 있도록, 사료의 모양, 크기 및 경도 (질감을 의미)는 잠재적으로 더 연약한 턱에 맞게 조정되어야합니다.
모든 고양이에게 가장 좋은 에너지 수준은 여전히 노화중인 고양이조차도 생활 방식에 달려 있습니다. 정기적으로 외출을 계속하는 노령 고양이는 지방 함량이 약간 높은 식단의 이점을 누릴 수 있습니다. 반면에 노화는 실내 고양이의 비만 위험을 감소시키지 않습니다. 그들의 칼로리 섭취량은 여전히 면밀히 모니터링되어야합니다. 적당한 지방 함량을 가진 음식이 가장 좋습니다.
생활 방식
음식의 에너지 밀도는 실내 및 실외 고양이와 달라야합니다. 외출은 고양이의 영양과 에너지 요구량을 변화시키며, 후자는 야외에서 보내는 시간, 영토 및 일년 내내 기후 변화 정도에 따라 증가합니다(많은 야외 고양이는 겨울 동안 실내 고양이가 됨). 4kg의 고양이는 야외에 있을 경우 하루에 약 300kcal이 필요하지만 실내에 있는 동일한 고양이는 하루에 200kcal 이상을 소비하지 않습니다. 게다가, 원하는 만큼 자주 고지방, 고에너지 식이를 먹는 앉아있는 반려묘는 섭취량을 조절할 수 없습니다.
실내 고양이를 위한 건강 영양
실내 생활 방식은 종종 운동량이 적다는 것을 의미하므로(실내 고양이는 실외에서 생활하는 고양이보다 운동량이 1/3 정도 적습니다), 줄어든 에너지 필요량을 충족하는 칼로리 함량을 조정하고 지방 대사를 촉진하는 데 도움이 되는 L-카르니틴이 포함된 식단을 섭취하면 이상적인 체중을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 사람 음식이나 지방이 많은 간식을 먹이지 말고, 매일 먹던 사료에서 건사료를 떼어내어 보상하고, 사료 팩에 적힌 급여 지침을 엄격히 준수하여 체중이 증가하지 않도록 하세요. 실내 고양이는 몸단장에 더 많은 시간을 할애합니다. 차전자피와 같은 일부 식이섬유는 섭취한 털을 제거하여 헤어볼을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 주로 실내에서 생활하는 데본 렉스의 경우 소화가 잘되는 단백질을 섭취하면 대변의 양과 냄새를 모두 줄이는 데 도움이 됩니다.
실외 고양이를 위한 건강 영양
데본 렉스 관리하기
그루밍, 훈련 및 운동 팁
데본 렉스는 그루밍에 있어서는 소박합니다. 데본 렉스의 연약한 털을 상하게 할 수 있는 빗질은 피하고, 대신 부드럽게 쓰다듬어 천연 오일을 털 전체에 고르게 분산시켜 주세요. 반려견의 치아는 매일 칫솔질이 필요하지만, 칫솔질이 까다롭다면 정기적인 치과 치료(석회질 제거 및 연마)와 특수 치과용 키블을 사용하세요. 렉스 품종은 정기적으로 왁스 침전물이 쌓이기 쉬우므로 매주 귀를 청소해 주세요.
운동으로 뇌세포를 활성화하면 데본 렉스 고양이를 만족스럽게 키울 수 있습니다. 특히 반려견과 함께 놀아주면 반려견이 사람과 긴밀한 유대감을 형성하는 경향이 있기 때문에 더욱 그렇습니다! 데본 렉스 훈련에도 동일한 논리를 적용하여 게임으로 바꾸고 긍정적인 강화를 많이 사용하면 예의 바른 고양이가 될 수 있습니다.
7/7
데본 렉스의 모든 것
데본 렉스 고양이는 개와도 잘 어울리나요?
네, 데본 렉스는 사교적인 품종이기 때문에 다른 고양이와 개와 잘 어울리는 경향이 있습니다. 조기 사회화는 데본 렉스가 다른 동물과 함께 있을 때 편안함을 느끼도록 도와주며, 훈련을 통해 집안의 모든 반려동물이 예의 바르게 행동할 수 있도록 합니다. 하지만 토끼와 설치류는 데본 렉스의 먹이 욕구 때문에 잘 어울리지 않는데, 아무리 얌전한 고양이라도 그 유혹이 너무 강하기 때문입니다!
데본 렉스의 수명이 긴가요?
이 품종은 일반적으로 평균 수명이 10~15년으로 매우 건강한 단일 품종입니다. 이렇게 튼튼한 체질이라면 매년 동물병원에서 검진을 받으면 모든 것이 잘 유지될 것입니다. 이제 데본 렉스와 함께 행복한 추억을 많이 만들 수 있습니다.
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- 로얄캐닌 고양이 백과사전. Ed 2010 및 2020
- 밴필드 애완동물 병원 https://www.banfield.com/
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