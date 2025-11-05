품종에 대해 알아야 할 모든 것



박쥐 같은 귀와 큰 눈, 작은 키가 데본 렉스의 외모를 더욱 돋보이게 하는 요소입니다. 하지만 이 중소형 고양이를 단순히 얼굴만 예쁜 고양이로 치부해서는 안 됩니다. 아이들은 지능이 높고 새로운 트릭을 배울 수 있으며, 인터랙티브 장난감이나 퍼즐을 가지고 노는 것만으로도 충분히 만족합니다.

데본 렉스는 뇌세포를 사용하지 않을 때는 항상 인간과 가까이 있는 것을 좋아하며, 가급적이면 어깨에 앉아서(네, 맞습니다) 행동이 펼쳐지는 모습을 지켜보는 것을 선호합니다. 이 고양이는 무릎을 꿇는 고양이가 아니라 온몸을 껴안는 고양이로, 다소 집착이 강하다고 느낄 수도 있습니다. 하지만 저희는 그냥 귀엽다고 생각합니다. 요컨대, 데본 렉스는 장시간 혼자 두면 잘 지내지 못합니다.

에너지가 넘치지만 사람을 완전히 지치게 할 정도는 아닌 데본 렉스는 어린 아이들은 물론 책임감 있게 훈련된 다른 반려동물과도 훌륭한 놀이 친구가 될 수 있습니다. 특히 즐거운 시간을 보낼 때는 기쁨에 겨워 지저귀고 꼬리를 흔드는 것으로 알려져 있습니다!

이 품종은 시골과 도시에서 똑같이 잘 지냅니다. 하지만 데본 렉스는 털이 가늘어 추위에 민감하기 때문에 가을과 겨울에 야외에서 활동할 때는 고양이 점퍼가 필요합니다.

느긋하고 애정이 넘치며 건강한 체질을 가진 데본 렉스는 오랜 시간 함께 생활하는 동안 여러분에게 필요한 모든 헌신과 그 이상의 정성을 쏟아 부을 것입니다.