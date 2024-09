12세 이상의 노령 반려묘는 때때로 흡수에도 어려움을 겪을 수 있습니다. 노령 반려묘의 체중을 유지하고 결핍의 위험을 최소화하려면 필수 영양소로 채워진 소화가 용이한 사료를 주어야 합니다.

나이가 들어감에 따라 반려묘의 치아 문제가 점점 더 심해지고 일부 노령 반려묘의 경우 미각과 후각도 저하되어 사료 섭취량이 줄어들 수 있습니다. 계속해서 충분히 섭취할 수 있도록 잠재적으로 더 약해질 수 있는 턱에 따라 사료의 모양, 크기 및 경도(질감을 의미함)를 조정해야 합니다.

반려묘에게 가장 좋은 에너지 수준은 노령이 되어도 여전히 생활 방식에 달려있다는 점을 참고하시길 바랍니다. 꾸준히 외출하는 노령묘에게는 지방 함량이 약간 높은 식단이 도움이 됩니다. 반면에, 노령은 실내 고양이의 비만 위험을 감소시키지 않습니다. 실내 고양이의 칼로리 섭취는 항상 자세히 관찰해야 합니다. 적당한 지방 함량을 가진 음식이 가장 좋습니다.

High-quality protein. Contrary to a widely held misconception, lowering the protein content in food brings little benefit in limiting kidney failure. On top of it, older dogs are less efficient at using dietary protein than younger dogs. Reducing the phosphorus content is a good way of slowing down the gradual deterioration of kidney function

A higher proportion of the trace elements iron, copper, zinc, and manganese to help maintain good condition of the skin and coat.

A higher quantity of polyunsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6 fatty acids) to maintain the quality of the coat. Dogs can normally produce these fatty acids, but ageing can affect this physiological process.