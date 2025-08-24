단모종 고양이와 관리에 대해 알아야 할 6가지 사항
고양이를 집에 들이기 전에 고려해야 할 장단점은 항상 존재합니다. 장모 고양이의 경우, 집사 입장에서는 집사보다 더 많은 그루밍 시간이 필요할 수 있습니다. 그렇다면 짧은 털을 가진 고양이 품종 중에서 선택할 수 있는 다양한 품종이 있습니다.
하지만 짧은 털을 가진 반려묘가 스스로 그루밍을 할 수 있을 거라고 기대하지 마세요. 책임감 있는 반려동물 보호자는 고양이의 털을 건강하고 윤기 있게 유지하는 데 한 몫을 담당하게 됩니다.
짧은 털 고양이의 특징과 고양이의 필요를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 사항을 살펴보겠습니다.
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1. 모든 형태와 크기
다양한 단모종 고양이 품종과 함께 생활할 수 있다는 사실에 만족하실 거예요. 포근한 타입부터 장난기 많은 고양이까지, 그루밍에 대한 요구가 덜 까다로운 4가지 유명 고양이 품종을 소개합니다.
아비시니아인
애교가 많은 아비시니안은 손질이 거의 필요하지 않습니다. 일주일에 한 번 브러시를 사용하면 털을 윤기 있고 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 항상 액션에 가까이 있는 것을 좋아하는 활기찬 고양이 품종인 만큼 둘 다 더 많은 놀이 시간을 즐길 수 있습니다.
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벵골의 짧은 털은 무늬가 있어 약간 야생적인 느낌을 줍니다. 이는 장난기 많은 아이들의 기질에 매우 잘 어울립니다. 벵갈은 또한 매우 사교적이며 다른 반려동물 및 가족 구성원들과도 잘 지낼 수 있습니다. 짐작하셨겠지만, 이 눈부신 코트는 일주일에 한 번만 빗질하면 끝날 정도로 관리가 거의 필요하지 않습니다. 또한 최소한의 정보만 흘려보냅니다.
버마어
버마 고양이의 짧고 매끈한 털은 거부하기 어렵습니다. 이 자신감 넘치는 고양이는 집사와 가까이 지내면서 놀기를 좋아하고 새로운 높이에 도달하는 것을 좋아합니다. 독특한 외모와 다정한 성격으로 버마시는 인기 고양이 품종으로 자리 잡았습니다. 가장 중요한 것은? 최소한의 관리만 필요합니다. 광택을 강하게 유지하기 위해 부드러운 브러시를 사용하여 일주일에 한 번만 브러시를 사용하면 됩니다.
시암고양이
2. 그루밍 시작하기
새끼 고양이부터 노령 고양이까지, 고양이는 그루밍에 관한 한 집사의 도움이 필요합니다. 긍정적인 방식으로 습관을 빨리 들일수록 아이들은 전체 과정을 더 편안하게 받아들일 수 있습니다. 고양이에게 맞는 올바른 도구를 가지고 있는지 확인하는 것도 중요합니다.
고양이의 털을 최소한으로 관리하더라도 털을 청결하게 유지하는 것은 고양이의 전반적인 웰빙에 중요합니다. 물론 외관을 관리하고 있지만 여러분의 의견을 적극 반영해주시면 감사하겠습니다. 약간의 보상을 받을 수도 있습니다.
단모종 고양이의 미용은 외모를 가꾸는 것 외에도 다른 긍정적인 효과를 가져올 수 있습니다:
일대일 시간 제공
고양이의 혈액 순환을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.
근긴장도 개선에 도움
● 더 나은 쿠셔닝을 위해 털을 부드럽게 합니다.
그루밍은 고양이의 털을 빗질하는 것 이상을 포함합니다. 주인은 반려동물의 귀를 점검하고 청소하고, 정기적으로(반려동물이 허락한다면 매일) 양치질을 해주고, 필요하면 손톱을 다듬어 주어야 합니다.
그루밍 의식은 즐거움 그 이상이어야 하지만, 고양이가 불편해하는 징후가 있는지 살펴보는 것이 중요합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:
과도한 꼬리 경련
● 귀 위치의 변화
사용자로부터 도망치려 함
자녀의 의사를 존중하고 그루밍 세션을 마무리하세요. 다음에 언제든지 다시 시도할 수 있습니다.
3. 단모종 고양이와 인간 알레르기
고양이 알레르기와 관련해서는 일반적인 생각과 달리 100% 저자극성인 고양이는 없습니다.
알레르기 유발 물질이 고양이 털에서 직접 나오는 것이 아니기 때문입니다. 고양이 타액과 고양이 비듬에서 Fel d 1이라는 알레르기 유발 단백질을 통해 발생합니다. 모든 고양이는 이 제품을 생산하므로 스스로 그루밍을 할 때 털과 비듬에 이 제품이 전달됩니다. 이는 집안 곳곳에 퍼져 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.
알레르기가 있어도 짧은 털의 고양이와 함께 살 수 없다는 말은 아닙니다. 반려견의 털을 정기적으로 빗질해 주면 털과 비듬을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 진공청소기를 조금 더 가동하면 집 안을 최대한 털 없는 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
4. 건강한 체중 유지
5. 추위 차단
고양이가 추위를 느끼는 몇 가지 일반적인 징후는 다음과 같습니다:
- 전율. 사람과 마찬가지로 고양이도 주변 환경이 충분히 따뜻하지 않으면 떨게 됩니다.
- 정신 능력 감소. 고양이가 평소보다 덜 깨어 있는 것 같다면, 몸을 따뜻하게 해야 한다는 신호일 수 있습니다.
- 차가운 신체 부위. 고양이의 발, 귀 끝 또는 꼬리가 평소보다 차갑게 느껴진다면 이는 정상이 아닙니다.
- 약점
6. 전천후, 사계절 내내: 아늑하게 유지하세요
고양이가 실내에서 보온을 위해 더 많은 시간을 보내는 경우, 고양이에게 보온에 도움이 되도록 해주세요. 온열 침대도 한 가지 옵션이지만 침대에서 함께 웅크리고 있을 수도 있습니다. 스핑크스처럼 털이 짧고 털이 없는 고양이는 부드럽고 편안한 고양이 친화적인 옷을 추가로 입혀야 할 수도 있습니다.
하지만 추운 계절에는 고양이의 체중이 증가하지 않도록 주의하세요. 남은 기간 동안 외출이 잦아지면 활동량이 줄어 체중 증가의 원인이 될 수 있습니다. 아이들이 놀이를 통해 활동적인 시간을 보내도록 하세요.
햇빛이 들어오게 하세요
고양이가 여전히 야외를 주시하고 싶다면 바람이 잘 통하지 않는 창가에 캣트리를 설치해 주세요. 날씨가 추워도 고양이가 즐길 수 있는 햇빛은 여전히 존재합니다.
따뜻한 계절에는 이야기가 달라집니다. 단모종 고양이는 과도한 털로 인해 햇볕에 타지 않겠지만, 햇볕에 타지 않도록 고양이 자외선 차단제에 투자하는 것이 좋습니다.
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