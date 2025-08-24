고양이를 집에 들이기 전에 고려해야 할 장단점은 항상 존재합니다. 장모 고양이의 경우, 집사 입장에서는 집사보다 더 많은 그루밍 시간이 필요할 수 있습니다. 그렇다면 짧은 털을 가진 고양이 품종 중에서 선택할 수 있는 다양한 품종이 있습니다.

하지만 짧은 털을 가진 반려묘가 스스로 그루밍을 할 수 있을 거라고 기대하지 마세요. 책임감 있는 반려동물 보호자는 고양이의 털을 건강하고 윤기 있게 유지하는 데 한 몫을 담당하게 됩니다.

짧은 털 고양이의 특징과 고양이의 필요를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 사항을 살펴보겠습니다.