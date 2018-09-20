수술, 질병 또는 반려묘에게 힘든 일이 발생한 후 살이 빠질 수 있습니다. 건강한 상태였을때의 체중으로 회복시키는 것은 반려묘의 더 나은 삶을 위해 필요 하며 어떤 식단과 사료를 급여 하는지가 중요 합니다.

반려묘의 건강한 체중이란?

체중을 늘리기 위한 식단을 시작하기 전에 반려묘의 건강한 체중이 얼만지 알아야 합니다. 반려묘가 과다 섭취하거나 과체중이 되어 건강상의 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다. 수의사에게 반려묘의 이상적인 체중은 무엇인지, 체중을 늘리기 위한 방법에 대해 문의해 보세요.

체중을 증가 시키는 동안 소화관리는 어떻게 해야 할까요?

질병으로 인해 체중이 감소한 상태에서 체중능 증가시키는 경우라면 소화기계에 부담을 주어서는 안 됩니다. 반려묘는 인간보다 소화보다 더 민감합니다. 이로 인해 소화불량과 역으로 체중이 더 감소할 수 있습니다.

또한 소화기계가 건강하게 유지 되도록 체중 증가 식단에서 균형 있는 영양소를 유지해야 합니다. 예를 들어 에너지 밀도가 높은 지방은 체중을 늘리는 데 도움이 되지만 설사를 유발할 수도 있습니다. 세포 성장에 필요한 단백질은 소화기계의 부담을 줄이기 위해 고품질이어야 하며 소화가 매우 잘되어야 합니다.