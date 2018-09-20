반려묘 체중을 늘리는 방법은?
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수술, 질병 또는 반려묘에게 힘든 일이 발생한 후 살이 빠질 수 있습니다. 건강한 상태였을때의 체중으로 회복시키는 것은 반려묘의 더 나은 삶을 위해 필요 하며 어떤 식단과 사료를 급여 하는지가 중요 합니다.
반려묘의 건강한 체중이란?
체중을 늘리기 위한 식단을 시작하기 전에 반려묘의 건강한 체중이 얼만지 알아야 합니다. 반려묘가 과다 섭취하거나 과체중이 되어 건강상의 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다. 수의사에게 반려묘의 이상적인 체중은 무엇인지, 체중을 늘리기 위한 방법에 대해 문의해 보세요.
체중을 증가 시키는 동안 소화관리는 어떻게 해야 할까요?
질병으로 인해 체중이 감소한 상태에서 체중능 증가시키는 경우라면 소화기계에 부담을 주어서는 안 됩니다. 반려묘는 인간보다 소화보다 더 민감합니다. 이로 인해 소화불량과 역으로 체중이 더 감소할 수 있습니다.
또한 소화기계가 건강하게 유지 되도록 체중 증가 식단에서 균형 있는 영양소를 유지해야 합니다. 예를 들어 에너지 밀도가 높은 지방은 체중을 늘리는 데 도움이 되지만 설사를 유발할 수도 있습니다. 세포 성장에 필요한 단백질은 소화기계의 부담을 줄이기 위해 고품질이어야 하며 소화가 매우 잘되어야 합니다.
체중 증가 시 반려묘의 식단
체중을 늘리기 위해 단순히 현재 먹는 양보다 많이 주는 것은 바람직하지 않습니다. 몸에서 많은 양을 처리할 수 없으며, 오히려 식욕이 떨어져 전혀 먹지 않을 수도 있습니다. 음식을 더 많이 준다고 해서 반려묘의 체중을 늘리거나 병을 앓은 후 회복하는 데 필요한 특정한 영양 균형이 맞춰지는 것이 아닙니다. 예를 들어, 프리바이오틱스가 첨가된 특정 식단을 통해 장내 미생균의 균형을 조절하고 소화 건강을 강화할 수 있습니다.
반려묘의 체중 증가를 위한 식단은 열량 밀도가 높아야 합니다. 먹는 양은 적어도 식단에서 필요한 모든 것을 얻을 수 있기 때문입니다. 그리고 식욕을 자극할 수 있도록 기호성이 좋고 먹기 쉬워야 합니다. 사료의 크기가 알맞고 식감이 부드러우면 반려묘가 잘 먹을 수 있습니다.
반려묘의 체중을 늘리는 데 도움이 되는 급여 방법
식사 시간에 반려묘가 스트레스 받지 않고 편안해야 규칙적으로 먹고 체중이 늘기 시작합니다. 이와 관련하여 보호자가 해줄 수 있는 방법은 아래와 같습니다.
- 사료를 매일 규칙적으로 소량으로 나누어 주기
- 사료를 데워 냄새가 나게 하여 식욕 촉진하기
- 스트레스 받을 수 있으므로 먹는 모습을 지켜보지 않기
- 좋아하는 그릇을 사용하고 쉽게 접근할 수 있게 해주기
- 야생에 있는 것처럼 사료, 화장실, 물을 먹는 장소, 놀이 영역을 분리시키기
- 수의사에게 반려묘의 식욕에 도움이 되는 방법에 대해 상담하기
수의사는 반려묘가 적정량의 체중을 늘리고 건강한 생활 방식을 유지하는 방법에 대해 조언해 줄 수 있습니다. 정확한 질병상태 확인과 조언을 위해 수의사 선생님과의 상담을 권유 합니다.
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