어린 반려묘가 언제 성묘가 되나요?
반려묘의 일생
생후 몇 달 동안 어린 반려묘의 성장속도는 매우 빠르며 어미 반려묘 및 다른 형제 자매들과의 사회화 과정을 갖게 됩니다. 이 시기에는 체중 증가가 중요하며 생후 4~5개월이면 체중이 매주 100g씩 증가합니다. 잠자는 시간은 줄고 노는 시간이 늘기 시작합니다.
어린 반려묘가 성묘로 자라는 단계
생후 1주된 어린 반려묘는 눈을 뜨고 엄마 젖을 먹습니다. 그리고 하루에 10g-30g씩 체중이 늘어나기 때문에 매일 체중을 측정하며 건강을 살펴야 합니다. 생후 2주가 되면 젖니가 나오고 일어서기를 시도합니다.
한 달이 지나면 활발하게 놀게 되며 이는 사회화의 일부로서 성묘로 자라는 매우 중요한 과정 입니다. 이때부터 젖을 떼고 어린 반려묘가 필요로 하는 영양을 충족 시키는 사료로 전환할 수 있습니다. 2개월이 지나면 이유기를 끝내고 어미로부터 완전히 독립하여 영양을 공급받아야 합니다.
3개월에서 6개월 사이에는 강한 근육, 뼈 및 사회적 기술을 발달시키며 성장합니다. 어린 반려묘는 성묘 에너지 요구량의 3배에 달하는 에너지 밀도가 높은 사료가 필요하지만 아직 젖니가 영구치로 대체되지 않아 먹기 쉬운 사료가 필요합니다.
어린 반려묘가 성묘가 되는 마지막 단계
1년 후에 어린 반려묘는 성묘가 됩니다. 이 단계는 쾌활하고 사교적이며 윤기 있는 털, 강한 골격과 근육, 훌륭한 사냥 반사 작용으로 건강해집니다.
어린 반려묘가 성묘로 발달하는 과정을 이해하면 적절한 식단, 행동 및 가정 생활에서 필요한 적절한 지원을 제공할 수 있습니다. 올바른 발달 과정을 보이고 있지 않다는 우려가 들면 수의사와 상담하세요.
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