반려묘의 일생



생후 몇 달 동안 어린 반려묘의 성장속도는 매우 빠르며 어미 반려묘 및 다른 형제 자매들과의 사회화 과정을 갖게 됩니다. 이 시기에는 체중 증가가 중요하며 생후 4~5개월이면 체중이 매주 100g씩 증가합니다. 잠자는 시간은 줄고 노는 시간이 늘기 시작합니다.

어린 반려묘가 성묘로 자라는 단계

생후 1주된 어린 반려묘는 눈을 뜨고 엄마 젖을 먹습니다. 그리고 하루에 10g-30g씩 체중이 늘어나기 때문에 매일 체중을 측정하며 건강을 살펴야 합니다. 생후 2주가 되면 젖니가 나오고 일어서기를 시도합니다.

한 달이 지나면 활발하게 놀게 되며 이는 사회화의 일부로서 성묘로 자라는 매우 중요한 과정 입니다. 이때부터 젖을 떼고 어린 반려묘가 필요로 하는 영양을 충족 시키는 사료로 전환할 수 있습니다. 2개월이 지나면 이유기를 끝내고 어미로부터 완전히 독립하여 영양을 공급받아야 합니다.