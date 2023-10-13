반려묘를 위한 영양학적 솔루션
로얄캐닌은 나이별, 종별, 건강 상태별, 라이프 스타일에 따라 세밀하고 정확한 영양학적 솔루션을 제공 합니다.
수의사 처방전용사료
반려동물의 정확한 질병상태 확인을 위해 수의사 선생님과의 상담을 권유합니다.
일반식 사료
나이별, 종별, 건강 상태별, 라이프 스타일에 따른 맞춤 영양 사료를 찾아 보세요.
키튼
0-1세
자연 면역력을 구축하고 건강한 성장과 소화기계 발달에 도움을 주는 특별한 포뮬라
어덜트
1-7세
반려묘의 품종, 까다로운 기호성, 건강상태에 맞는 세밀하고 정확한 포뮬라
머츄어
7-11세
중년기로 접어들면서 변하는 에너지 요구량 및 건강상태에 도움을 주는 포뮬라
에이징
11세 이상
노령묘가 필요한 특별한 영양을 충족하는 맞춤형 포뮬라
나의 반려동물을 위한 최적의 사료는?
나이, 품종, 건강상태 등에 맞춰 정확한 영양학적 솔루션을 제공하는 로얄캐닌! 나의 반려동물을 위한 최적의 맞춤 사료를 찾아보세요.
반려묘의 적정 급여량이 궁금하다면?
균형 잡힌 영양소가 포함된 적정량의 식단은 건강에 필수적입니다. 나의 반려동물을 위한 적정 급여량을 확인해 보세요.