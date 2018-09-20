반려묘를 돌볼 시간이 있나요?

어린 반려묘가 생기면 집안에 생기가 넘칠 수 있지만 언젠가는 성묘로 자라게 되므로 반려묘 입양 결정에는 책임이 따릅니다. 많은 사람들이 반려견보다 반려묘를 키우는 것이 더 쉽다고 생각하지만 반려묘 역시 많은 관심과 도움을 필요로 합니다.

반려묘에게 필요한 관리와 관심은 어린 반려묘를 입양할지, 성묘를 입양할지 여부(어린 반려묘는 성묘보다 양육, 교육, 사료에 대해 더 큰 관리가 필요하기 때문에), 순수 품종묘를 원하는지 믹스종을 원하는지, 브리더나 분양샵에서 분양할 것인지 구조 센터나 보호소에서 분양 받을 것인지 등 다양한 요인에 따라 달라집니다.

어린 반려묘는 생후 8주까지 대부분의 사회화 기술을 배우므로 초기에 충분한 시간과 관심을 주는 것이 중요합니다.

성묘 또는 어린 반려묘가 보호자님의 생활에 적합할까요?

반려동물은 보호자님의 생활 방식에 영향을 줍니다. 그 변화가 긍정적인 변화라면 좋겠지만 보호자님의 생활이 매우 바쁘거나 변화를 줄 수 없는 상황이라면 반려묘 입양 시 이를 어떻게 해결 또는 조정할지 고민해 봐야 합니다.

스스로 질문해 보세요

어린 자녀가 있으신가요? 자녀는 입양할 반려묘에 영향을 미칩니다. 어린 아이에게 적합하지 않은 반려묘도 있기 때문입니다.

집에 다른 반려동물이 있나요? 있다면 어떻게 반응할까요? 기존의 반려동물에게 새로운 친구를 소개하기가 쉽지 않을 수 있습니다. 수 개월이 걸릴 수도 있고 받아들이지 않을 수도 있습니다.

실외 공간이 있나요? 아니면 반려묘가 실내에서만 살게 되나요?

출장이 잦거나 스케줄 근무를 하고 계시나요? 그렇다면 보호자가 집에 없을 때 반려묘는 어떻게 될까요?

집을 반려묘 친화적으로 바꿀 수 있나요?

여행은 얼마나 자주 다니시나요? 반려묘를 두고 멀리 가게 되는 경우, 반려묘를 돌보는 방법에 대해 고민 해 보셨나요?

반려동물 보험, 사료, 동물병원 비용, 미용 비용 등 반려묘에게 필요한 재정적인 부분을 감당할 수 있나요?

이러한 질문들은 행복하고 건강한 반려묘를 키우는 데 도움이 되는지 여부는 물론 가장 적합한 반려묘종에도 영향을 미칩니다.