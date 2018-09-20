반려묘 입양 전에 고려할 사항
반려묘를 돌볼 시간이 있나요?
어린 반려묘가 생기면 집안에 생기가 넘칠 수 있지만 언젠가는 성묘로 자라게 되므로 반려묘 입양 결정에는 책임이 따릅니다. 많은 사람들이 반려견보다 반려묘를 키우는 것이 더 쉽다고 생각하지만 반려묘 역시 많은 관심과 도움을 필요로 합니다.
반려묘에게 필요한 관리와 관심은 어린 반려묘를 입양할지, 성묘를 입양할지 여부(어린 반려묘는 성묘보다 양육, 교육, 사료에 대해 더 큰 관리가 필요하기 때문에), 순수 품종묘를 원하는지 믹스종을 원하는지, 브리더나 분양샵에서 분양할 것인지 구조 센터나 보호소에서 분양 받을 것인지 등 다양한 요인에 따라 달라집니다.
어린 반려묘는 생후 8주까지 대부분의 사회화 기술을 배우므로 초기에 충분한 시간과 관심을 주는 것이 중요합니다.
성묘 또는 어린 반려묘가 보호자님의 생활에 적합할까요?
반려동물은 보호자님의 생활 방식에 영향을 줍니다. 그 변화가 긍정적인 변화라면 좋겠지만 보호자님의 생활이 매우 바쁘거나 변화를 줄 수 없는 상황이라면 반려묘 입양 시 이를 어떻게 해결 또는 조정할지 고민해 봐야 합니다.
스스로 질문해 보세요
- 어린 자녀가 있으신가요? 자녀는 입양할 반려묘에 영향을 미칩니다. 어린 아이에게 적합하지 않은 반려묘도 있기 때문입니다.
- 집에 다른 반려동물이 있나요? 있다면 어떻게 반응할까요? 기존의 반려동물에게 새로운 친구를 소개하기가 쉽지 않을 수 있습니다. 수 개월이 걸릴 수도 있고 받아들이지 않을 수도 있습니다.
- 실외 공간이 있나요? 아니면 반려묘가 실내에서만 살게 되나요?
- 출장이 잦거나 스케줄 근무를 하고 계시나요? 그렇다면 보호자가 집에 없을 때 반려묘는 어떻게 될까요?
- 집을 반려묘 친화적으로 바꿀 수 있나요?
- 여행은 얼마나 자주 다니시나요? 반려묘를 두고 멀리 가게 되는 경우, 반려묘를 돌보는 방법에 대해 고민 해 보셨나요?
- 반려동물 보험, 사료, 동물병원 비용, 미용 비용 등 반려묘에게 필요한 재정적인 부분을 감당할 수 있나요?
이러한 질문들은 행복하고 건강한 반려묘를 키우는 데 도움이 되는지 여부는 물론 가장 적합한 반려묘종에도 영향을 미칩니다.
집은 반려묘에게 편안한가요?
반려묘의 집은 웰빙의 중요한 부분입니다. 새 집에 정착한 후 어린 반려묘에게는 모든 것이 낯섭니다. 자기에게 맞는 속도로 주변을 탐색하게 하되 잠재적 위험이 없는지 확인하십시오.
처음 집에 왔을 때 들어가 쉴 수 있는 조용한 공간이 있는지 확인하십시오. 어린 반려묘는 며칠 동안 점차 새로운 공간과 가족을 알 수 있게 됩니다.
가정에서 스트레스를 줄이기 위해 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
- 어린 반려묘에게 전용 식사 공간을 제공하십시오. 식사 공간은 반려묘 화장실에서 되도록 멀리 떨어져 있어야 하며 조용한 식사 공간을 좋아하기 때문에 시끄러운 곳에서 멀리 떨어진 곳이 좋습니다.
- 반려묘 화장실이 조용한 곳에 있는지 다시 확인하십시오. 배설물 처리 상자는 반려묘가 쉽게 접근할 수 있는 장소에 있어야 하며 사료와 물그릇에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 반려묘의 놀이, 사냥, 등반 및 스크래칭을 위한 전용 공간이 있는지 확인하십시오.
- 반려묘에게 개인적이며 편안한 수면 공간을 제공하십시오.
집은 반려묘에게 안전한가요?
집 안팎에는 다음과 같이 반려묘에게 위험을 야기할 수 있는 여러 요소가 있습니다.
- 전기 전선 또는 전원 코드
- 쉽게 접근할 수 있는 가정용 화학 제품, 청소용품 및 의약품
- 노출된 전열기
- 발코니
- 유독성 식물: 시클라멘, 홀리, 겨우살이, 등나무, 디펜바키아, 필로덴드론, 진달래, 철쭉, 예루살렘 체리, 협죽도, 포인세티아, 아이비, 식나무, 스위트피 및 무화과 나무
반려묘가 보호자님의 생활 방식과 가정에 적합한지 고려하는 것은 보호자님이 행복하고 안전한 거주 환경을 제공할 수 있는지 확인하고 새로운 동반 관계와 보람을 만들어 가는 데 도움이 될 것입니다.
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