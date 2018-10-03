백신을 접종해야 하는 이유는 무엇인가요?

태어난 후 강아지는 모유로 얻어지는 항체에 완전히 의존합니다. 이를 통해 유해한 미생물로부터 보호되는 것입니다.

그러나 시간이 지나면서 이 보호력이 떨어져 강아지는 전염병에 걸리기 쉬워집니다. 적정 연령에 올바르게 백신 접종을 해야만 질병에 걸리거나 감염되지 않습니다.

백신 접종은 어떤 기능을 하나요?

백신 접종을 통해 전염병과 치명적인 질환을 예방할 수 있습니다. 일부 백신 접종은 필수 사항이며 일부는 권장 사항입니다.

필요한 백신은 무엇인가요?

디스템퍼: 디스템퍼는 여러 가지 형태를 취할 수 있어 종종 진단이 어려운 경우가 있습니다. 일반적으로 고온, 호흡기 질환(비염 또는 기관지 폐렴), 소화 질환(위장염), 눈 질환, 피부 질환 또는 신경 질환을 일으키기도 하며 치명적일 수 있습니다.

개 간염: 증상은 약간의 발열과 점막 울혈, 구토, 황달, 위장 비대, 우울증, 백혈구 감소, 간의 통증 및 중증 간염에 이르기까지 다양합니다.

파보바이러스: 파보바이러스는 전염성이 높고 위장계를 공격하여 식욕 부진, 구토, 심한 혈액성 설사를 유발합니다. 극심한 탈수가 빠르게 나타나고 48~72시간 이내에 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다.

렙토스피라증: 렙토스피라증은 설치류의 소변을 통해 전염되는 박테리아에서 유래한 인수공통 질병이며, 사람과 특정 동물에게 전염될 수 있습니다. 개에게서 나타나는 증상으로는 열, 구토, 복통, 설사, 식욕 부진, 중증 쇠약, 무기력, 경직, 황달, 근육통, 불임, 신부전(간부전 동반 또는 비동반) 등이 있습니다.

권장 백신은 다음과 같습니다.

광견병: 개와 사람에게 치명적인 질병입니다. 일반적인 특징은 흔들걸음, 목 통증, 과도한 타액 분비, 경우에 따라 안면 근육 경련입니다. 간혹 놓지 않고 계속 물고 있는 공격적인 행동을 보입니다.

켄넬코프: 사육장과 도그쇼 등에서 다른 개와 접촉하면서 걸리는 질병입니다. 심한 기침을 유발하며 개의 연령과 전반적인 건강 상태에 따라 다소 심각해질 수 있습니다.

강아지에게 백신 접종이 필요한지 어떻게 알 수 있나요?

수의사와 상의하면서 강아지가 지낼 장소를 알려줍니다.

또한 강아지와 함께 해외 여행을 할 것인지 여부, 도그쇼나 스포츠 행사 등 참여할 수도 있는 활동에 대해 수의사에게 알려줍니다.

그럼 수의사는 강아지에게 필요한 최적의 백신 접종 프로그램을 준비해 줄 것입니다.

언제 강아지에게 백신을 접종해야 하나요?

강아지의 백신 접종은 정해진 날짜에 추가 접종을 해야만 가장 효과적입니다. 일반적으로 강아지는 보통 생후 약 6~8주 시기에 백신 접종 프로그램을 시작합니다.

정기 백신 접종 일정은 대개 다음과 같이 구성됩니다.

7~9주: 강아지가 만약 디스템퍼, 전염성 간염, 파보바이러스에 노출된 환경에 있다면 더 일찍 시작할 수 있습니다.

11~13주: 이전 백신 접종 3회 + 광견병과 렙토스피라증 추가 접종.

15~17주: 광견병과 렙토스피라증 추가 접종.

15개월: 위의 모든 백신의 추가 접종.

강아지도 매년 추가 접종을 해야 하나요?

매년 추가 접종을 받아야만 백신 접종 효과가 있습니다. 매년 다음 추가 접종이 필요합니다.

백신으로 인해 강아지가 바이러스에 감염될 수 있나요?

백신 접종에 사용되는 바이러스나 박테리아는 흔히 사멸 또는 비활성 상태이므로, 대개 질병을 유발하지 못합니다.

주사 후에 강아지는 어떻게 행동하나요?

주사를 맞은 후 특히 첫 날에는 약간 의기소침해 보일 수 있습니다. 이는 면역 체계가 백신에 대응하고 있기 때문입니다.

강아지에게 주사를 맞힌 후 어떻게 해야 하나요?

면역 체계가 보통일 때보다 적극적으로 활성화되므로 주사 후에는 강아지가 잘 쉴 수 있도록 해야 합니다.

24시간 내에 정상 상태로 돌아오지 않으면 수의사에게 연락하여 조언을 구하세요.