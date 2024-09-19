Veselība ir mūsu prioritāte
Lielākā motivācija mūsu darbā ir mūsu interese par ikviena kaķa un suņa veselību un labklājību.
Zināšanu iegūšana
Tieši mūsu dziļā izpratne par kaķu un suņu vajadzībām ir tas, kas ļauj mums izstrādāt pasaulē piemērotāko mājdzīvnieku veselības uzturu. Mēs nemitīgi apgūstam ko jaunu un neko nekad neuzskatām par pašsaprotamu. Tādēļ mēs sadarbojamies ar vadošajiem zinātņu, veterinārajiem un uzvedības ekspertiem un uzturam nepārtrauktu dialogu ar kaķu un suņu īpašniekiem visā pasaulē.
Aizrautīga nodošanās mājdzīvnieku veselībai
Mēs visu darām no sirds un esam patiesi aizrāvušies, lai padarītu dzīvi labāku mājdzīvniekiem un mājdzīvnieku īpašniekiem visā pasaulē.
Mājdzīvnieki pirmajā vietā
Mājdzīvnieku vajadzības mums vienmēr ir pirmajā vietā. Tas nosaka galveno mērķi un virzītājspēku mūsu izpētē, palīdz iegūt pamatdatus par uzturvielu kvalitāti mūsu produktos un ļauj kaķiem un suņiem dzīvot ilgāk un veselīgāk.
Precizitāte visā
Mūsu dziļās zināšanas un pieredze ir devusi mums precīzu izpratni par kaķu vajadzībām un uzturvielām, kas nepieciešamas šo mājdzīvnieku pilnvērtīgai uzturēšanai. Šī precizitāte nodrošina augstu kvalitāti ikvienam mūsu produktu aspektam — no formas, tekstūras, garšas un sagremojamības līdz drošumam un izsekojamībai.
Cieņa pret kaķu un suņu būtību
Mēs apbrīnojam, cik lieliski ir kaķi un suņi. Šī cieņa radusies no padziļinātām zināšanām par dzīvnieku patieso būtību un unikālajām funkcionālajām vajadzībām. Šīs zināšanas palīdz mums pieņemt lēmumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem un nosaka mūsu uzņēmuma attīstības virzību.
Ilgtspēja
Mūsu pieeja ilgtspējai nodrošina, ka mēs ar pienācīgu cieņu izturamies pret mājdzīvniekiem, cilvēkiem un mūsu planētu.
Saņem atbildes uz jautājumiem
Eksperti sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mājdzīvnieku veselību, Royal Canin un mūsu produktiem.
Apņemšanās nodrošināt kvalitāti
Uztura kvalitāte un produktu drošība ir pamatā visam, ko mēs darām visā pasaulē.