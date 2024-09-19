Veselība ir mūsu prioritāte

Lielākā motivācija mūsu darbā ir mūsu interese par ikviena kaķa un suņa veselību un labklājību.

Zināšanu iegūšana

Tieši mūsu dziļā izpratne par kaķu un suņu vajadzībām ir tas, kas ļauj mums izstrādāt pasaulē piemērotāko mājdzīvnieku veselības uzturu. Mēs nemitīgi apgūstam ko jaunu un neko nekad neuzskatām par pašsaprotamu. Tādēļ mēs sadarbojamies ar vadošajiem zinātņu, veterinārajiem un uzvedības ekspertiem un uzturam nepārtrauktu dialogu ar kaķu un suņu īpašniekiem visā pasaulē.
Pieaudzis Abesīnijas kaķis stāv; melnbaltā krāsā uz balta fona

Aizrautīga nodošanās mājdzīvnieku veselībai

Mēs visu darām no sirds un esam patiesi aizrāvušies, lai padarītu dzīvi labāku mājdzīvniekiem un mājdzīvnieku īpašniekiem visā pasaulē.

Mājdzīvnieki pirmajā vietā

Mājdzīvnieku vajadzības mums vienmēr ir pirmajā vietā. Tas nosaka galveno mērķi un virzītājspēku mūsu izpētē, palīdz iegūt pamatdatus par uzturvielu kvalitāti mūsu produktos un ļauj kaķiem un suņiem dzīvot ilgāk un veselīgāk.

Precizitāte visā

Mūsu dziļās zināšanas un pieredze ir devusi mums precīzu izpratni par kaķu vajadzībām un uzturvielām, kas nepieciešamas šo mājdzīvnieku pilnvērtīgai uzturēšanai. Šī precizitāte nodrošina augstu kvalitāti ikvienam mūsu produktu aspektam — no formas, tekstūras, garšas un sagremojamības līdz drošumam un izsekojamībai.

Cieņa pret kaķu un suņu būtību

Mēs apbrīnojam, cik lieliski ir kaķi un suņi. Šī cieņa radusies no padziļinātām zināšanām par dzīvnieku patieso būtību un unikālajām funkcionālajām vajadzībām. Šīs zināšanas palīdz mums pieņemt lēmumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem un nosaka mūsu uzņēmuma attīstības virzību.

Ilgtspēja

Mūsu pieeja ilgtspējai nodrošina, ka mēs ar pienācīgu cieņu izturamies pret mājdzīvniekiem, cilvēkiem un mūsu planētu.
Saņem atbildes uz jautājumiem

Eksperti sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mājdzīvnieku veselību, Royal Canin un mūsu produktiem.
Apņemšanās nodrošināt kvalitāti

Uztura kvalitāte un produktu drošība ir pamatā visam, ko mēs darām visā pasaulē.
