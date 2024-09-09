Veselīgs svars sākas ar veselīgiem paradumiem
Veselīgs svars ir jūsu kaķa vispārējās veselības un labklājības atslēga. Tālāk ir norādīti četri vienkārši veidi, kā uzturēt šo veselīgo svaru un uzturēt kaķi labā formā.
Veselīgs svars tiek noteikts ne tikai uz svariem
Kaķa svēršana nav vienīgais veids, kā pārbaudīt, vai mīlulim ir liekais svars. Kaķa veselīgo svaru varat noskaidrot ar ķermeņa stāvokļa rādītāju, par kura lietošanu padomu var lūgt veterinārārstam.
Veselīgām aktivitātēm ir nepieciešama spēlēšanās
Spēlēšanās laiks ir galvenais, lai kaķis tiktu stimulēts, būtu aktīvs un mīlulim būtu veselīgs svars. Fizisko aktivitāšu apjoms mainās atkarībā no tādiem faktoriem kā vecums, svars un šķirne.
Veselīgas porcijas ir mazākas, nekā jūs domājat
Daudzi mājdzīvnieku saimnieki uzskata, ka kaķim vajag vairāk barības, nekā patiesībā mīluļiem vajag. Tas nozīmē, ka daudzi kaķi tiek pārbaroti, kas var izraisīt ne tikai svara pieaugumu, bet var radīt arī citas veselība problēmas.
Veselīga augšana ilgst visu mūžu
Zaudēt svaru ir grūtāk nekā novērst svara pieaugumu, tāpēc ir svarīgi, lai veselīgs paradumi un uzvedība tiktu uzturēta no pirmās dienas.
Uz panākumiem jāskatās mazāk kontekstā ar “perfekta svara” sasniegšanu, bet vairāk kontekstā ar konkrēta svara uzturēšanu. Ja sliktie ieradumi netiek uz visiem laikiem izkausti, ilgtermiņā svara kontrole neizdosies.
Veterinārārsta atrašana
Ja esat norūpējies par kaķa veselību, sazinieties ar veterinārārstu, lai saņemtu profesionālu padomu.