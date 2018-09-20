Suņa uzturs un gremošanas sistēmas veselība
Tāpat kā cilvēki, suņi var ciest no gremošanas problēmām, kas izraisa diskomfortu, nepatīkamus simptomus un dažkārt plašākas veselības problēmas. Suņu uzturs ir neatņemama daļa, palīdzot kontrolēt gremošanas sistēmas jutību un uzturot veselīgu gremošanas sistēmu.
Kā darbojas suņa gremošanas sistēma
Katrā gremošanas sistēmas posmā suns sagremo un absorbē uztura barības vielas. Viens no galvenajiem orgāniem, kas to dara, ir tievā zarna, kurai ir ļoti liels virsmas laukums ar dažāda veida šūnām, lai padarītu barības vielu absorbciju pēc iespējas efektīvāku. Tievajā zarnā suns absorbē taukus, vitamīnus, ogļhidrātus un minerālvielas, kā arī pabeidz gremošanu un absorbē olbaltumvielas, kas sākas kuņģī.
Šajos orgānos mikroflora, kas pazīstama arī kā “labvēlīgās” baktērijas, veicina veselīgu un funkcionējošu gremošanas sistēmu. Baktērijas, kas atrodas kuņģa-zarnu traktā, regulē ģenētika un citi faktori, tostarp uzturs. Tievajā zarnā šīs labvēlīgās baktērijas mijiedarbojas ar šūnām, kas darbojas kā aizsargājoša imūnreakcija pret svešām vielām vai “sliktām” baktērijām.
Jūsu suns ir dabiski iecietīgs pret savu mikrofloru, bet, ja mīlulim rodas nepanesība, tas var izraisīt hroniskas kuņģa-zarnu trakta problēmas. Līdzīgi, ja imūnreakcijas šūnas sāk reaģēt uz lietām, ko tās parasti panes, suņa gremošanas sistēma var sākt attīstīt nepanesību pret normāli nekaitīgām lietām, piemēram, barību.
Suņa uzturs un gremošanas sistēma
Sunim dotā barība var ietekmēt gremošanas sistēmu un mikrofloru zarnās. Daudzveidīgs uzturs var radīt nevajadzīgu slodzi suņa gremošanas sistēmai un radīt problēmas.
Barībai ir jābūt viegli sagremojamai, lai novērstu gremošanas sistēmas jutību, un tajā ir jābūt viegli absorbējamām būtiskajām uzturvielām. Viena uztura sastāvdaļa ir proteīns, ko parasti nodrošina dzīvnieku izcelsmes avoti, piemēram, vistas gaļa; augstas kvalitātes barības ražošanā pievieno proteīnus, kas ir vieglāk sagremojami un ar nelielu iespējamību izraisīt gremošanas problēmas. Piemēram, kviešu lipeklis ir viegli sagremojams un ir augstas koncentrācijas proteīna avots.
Šķiedrvielas
Šķiedrvielas ir svarīga suņa uztura sastāvdaļa, bet to sastāvam ir jābūt sabalansētam. Šķiedrvielas var izmantot kā daļu no uztura, lai palīdzētu regulēt kustību resnajā zarnā un uzlabotu izkārnījumu kvalitāti, kas ir īpaši noderīgi, ja sunim ir gremošanas sistēmas jutība vai neatbilstoša izkārnījumu kvalitāte.
Šķiedrvielas var atbalstīt veselīgu kuņģa-zarnu trakta darbību un palīdzēt sunim justies paēdušam pēc maltītēm. Prebiotiķi ir šķiedrvielu veids, kas var palīdzēt attīstīties labvēlīgām baktērijām un sekmīgi izplatīties suņa sistēmā.
Ogļhidrāti
Ogļhidrāti ir svarīga suņa barības sastāvdaļa, jo tie ir lielisks enerģijas avots, un ogļhidrātu avotiem suņa barībā ir jābūt viegli sagremojamiem.
Tauki
Tauki var būt noderīgs elements suņa gremošanas sistēmas jutības kontrolēšanā. Augsta tauku satura uzturs var sunim efektīvi nodrošināt nepieciešamo enerģiju, neuzņemot lielu daudzumu barības. Tomēr zemāka tauku satura diēta var palīdzēt kuņģa jutības gadījumā vai tad, kad jūsu sunim ir jutība pret uztura taukiem.
Ja esat konstatējis, ka suns cieš no gremošanas traucējumiem, noteikti dodieties vizītē pie veterinārārsta, kas varēs jums ieteikt uzturu sunim, kas var palīdzēt uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu.
Saistītie raksti
