Maxi Joint Care

Veselīgas locītavas atvieglo pārvietošanos, un tas ir aktīva dzīves veida un labāku fizisku aktivitāšu nosacījums. Lieli suņi - īpaši aktīvi suņi - var ciest no papildu slodzes viņu locītavām, kas var kļūt nekomfortabli un samzināt aktivitāšu līmeni. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi piedāvā jūsu sunim garšīgu barību, kas satur arī barības vielas, kas palīdz aizsargāt kaulus un locītavas, saglabājot jūsu suni dzīvīgu, kurš labprāt nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un labāk izbauda visaptverošas nodarbes. Suņu valodā tas nozīmē tikai jautrāku izklaidi! ROYAL CANIN® Joint Care Maxi ir piemērots suņiem, kuriem ir nosliece uz locītavu jutīgumu un sver no 26 kg līdz 44 kg un tā satur samazinātu kaloriju daudzumu, lai liekais svars neietekmētu jūsu suņa locītavās. Mūsdienās daudzi mājas mīluļi cieš no liekā svara, kas viņu locītavām rada papildu slodzi. Šī formula palīdz jūsu sunim mazināt slodzi uz ķepām. Kolagēns - atbalsta komponents locītavām - ir tikai viena no aktīvajām barības vielām šajā formulā, kas paredzēta skrimšļiem, stiprinot gan tā struktūru, gan metabolismu. Turklāt mēs esam pievienojuši arī spēcīgu šūnu antioksidantu. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi granulas ir rūpīgi izstrādātas, lai tā lieliski iederētos starp jūsu lielā suņa zobiem. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu suns priecāsies ēst savu granulas tikpat daudz, cik mēs to baudījām tās radot! Atsaucoties ne tikai uz mūsu vārdiem, 97% īpašnieku bija apmierināti ar šo produktu tikai pēc 28 dienu lietošanas. Tas nozīmē, ka ROYAL CANIN® Joint Care Maxi rezultāti ir pierādīti.