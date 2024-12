Ieguvumi: Ādas kopšana / Ādas barjera / Gremošanas tolerance / Antioksidantu komplekss ROYAL CANIN® Skin Care, kas īpaši izstrādāta, lai palīdzētu atbalstīt jūsu suņa ādu dermatozes un matu izkrišanas gadījumos.Šī diēta palīdz barot un atbalstīt suņus ar reaktīvu ādu. Šī formula satur barības vielas, kas palīdz atbalstīt jūsu suņa ādas dabisko aizsargbarjeru. Šajā formulā ir iekļautas labi sagremojamas barības vielas, lai atbalstītu labu zarnu floras līdzsvaru optimālam tranzītam un gremošanas veselībai. Lai palīdzētu neitralizēt brīvo radikāļu ietekmi un atbalstītu jūsu suņa audu un šūnu aizsardzību, šī formula ir bagātināta ar sinerģisku antioksidantu maisījumu. Kā daļu no ROYAL CANIN® veterinārā klāsta ir svarīgi, lai šis produkts jūsu mājdzīvniekam tiktu dots tikai tad, ja to ieteicis veterinārārsts. Jūsu mājdzīvnieka pārejai no vienas diētas uz citu vajadzētu būt vienmērīgai un pakāpeniskai 7–10 dienu laikā. Lūdzu, ievērojiet pareizo normēšanas devu.