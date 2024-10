Mon chat a des pellicules. Comment les traiter ?

Si vous avez repéré des pellicules sur votre chat, il est important de le signaler au vétérinaire au cas où il souffrirait de la teigne ou d’une autre infection parasitaire. Si votre chat a la teigne, votre vétérinaire le traitera en trois étapes : traitement des poils infectés, élimination des spores restantes et désinfection de l’environnement de votre chat. Si un autre type de parasite est à l’origine des pellicules, votre vétérinaire vous indiquera le meilleur traitement.

Donner à votre chat une nourriture complète et équilibrée sur le plan nutritionnel est l’un des meilleurs moyens d’optimiser la santé de sa peau et de prévenir l’apparition d’affections, comme les pellicules. Si votre chat est particulièrement sujet aux affections cutanées, vous pouvez également choisir une nourriture spécialement conçue pour favoriser et maintenir la bonne santé de sa peau. Vous devez également porter une attention particulière à l’environnement et au mode de vie de votre chat pour vous assurer que vous faites tout votre possible pour favoriser son bien-être.

Habituellement, les problèmes de pellicules chez les chats peuvent être facilement résolus ; consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils. Il se fera un plaisir de vous indiquer comment garder la peau et le pelage de votre chat en bonne santé.

