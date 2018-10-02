Qu’est-ce que la péritonite infectieuse féline ?

La péritonite infectieuse féline (PIF) est une maladie mortelle chez les chats et les chatons. Elle survient chez un très petit nombre de chats ou de chatons et est causée par un virus courant appelé coronavirus félin.

Qu’est-ce que le coronavirus félin ?

Le coronavirus félin est un virus qui infecte les chats par contact avec des matières fécales infectées.

Cela peut se produire lorsqu’ils se toilettent entre eux ou lorsqu’ils partagent des bacs à litière, des bols de nourriture ou du matériel de toilettage.

Comment le coronavirus félin provoque-t-il la péritonite infectieuse féline ?

Il existe deux principaux types de coronavirus félin qui affectent les chats et les chatons :

Le coronavirus entérique

Le coronavirus responsable de la PIF

Le coronavirus dit « entérique » est principalement limité aux intestins. Il s’y multiplie et peut causer des diarrhées ; cela est particulièrement le cas chez les chatons, en particulier lorsqu’ils vivent avec d’autres chats.

Le coronavirus qui cause la PIF est actuellement considéré comme une forme mutante du coronavirus entérique. Les scientifiques ne comprennent pas encore comment le coronavirus relativement bénin se transforme pour causer la PIF mortelle.

Qu’advient-il d’un chat affecté par la PIF ?

Les chats affectés par la PIF peuvent souffrir de :

Fluides dans la poitrine ou l’abdomen – c’est ce qu’on appelle la PIF « humide »

Excroissances nodulaires (granulomes) sur leurs organes internes – c’est ce qu’on appelle la PIF « sèche »

Quels sont les symptômes de la PIF ?

Un chaton ou un chat atteint de la PIF présentera plusieurs symptômes différents, dont les suivants :

fièvre ;

vomissements ;

une perte d’appétit ;

diarrhée ;

des convulsions

Est-ce qu'un vétérinaire peut effectuer un test pour vérifier si mon chat est atteint de la PIF ?

Aujourd’hui, les vétérinaires ont accès à des techniques spécifiques leur permettant de détecter la présence du coronavirus. Cependant, cette analyse ne fait pas la distinction entre le coronavirus intestinal et le coronavirus responsable de la PIF.

Cela signifie qu’il n’existe pas de test spécifique pour la PIF.

Quand un vétérinaire effectuera-t-il ces tests ?

Un vétérinaire effectuera ces tests pour l’aider à établir un diagnostic pour un chat malade.

Le vétérinaire interprétera toujours les résultats de ces tests avec prudence en analysant divers facteurs, notamment le milieu de vie du chat ou du chaton, tout signe clinique et tout autre test effectué.

Existe-t-il un vaccin contre la PIF ?

Il existe un vaccin contre la péritonite infectieuse féline, mais son efficacité demeure un sujet controversé.

Tous les chatons doivent recevoir les vaccins de base, notamment les vaccins contre ce qui suit :

la grippe féline – l’herpès félin (FHV) et le calicivirus félin (FCV) ;

le virus de la panleucopénie féline (FPV) ;

le virus de la leucémie féline (FeLV).

Comme le vaccin contre la PIF n’entre pas dans la catégorie de base, il ne sera pas administré à tous les chatons et les chats.

Pour connaitre les vaccins dont votre nouveau chaton aura besoin, il est important que vous en discutiez avec votre vétérinaire. Il vous fournira des recommandations basées sur le mode de vie du chat en analysant une variété de facteurs, notamment s’il va à l’extérieur et s’il est en contact avec d’autres chats.

Si vous êtes préoccupé par la santé de votre chaton ou si vous avez des questions sur les vaccins à recevoir, n’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.