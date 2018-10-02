Les parasites internes chez les chats

Les chatons sont particulièrement exposés aux parasites internes, car leur système immunitaire est en cours de développement.

Votre chaton peut être sensible à deux types de parasites internes, plus précisément aux :

protozoaires ;

vers.

Que sont les protozoaires ?

Les protozoaires sont des organismes unicellulaires pouvant causer la diarrhée.

Les chatons souffrent principalement de deux types spécifiques de micro-organismes, responsables à la fois de diarrhées graves et d'une digestion incomplète pouvant conduire à la déshydratation et à la perte de poids. Ces micro-organismes sont :

la giardia : protozoaires microscopiques qui se fixent sur la membrane muqueuse de l’intestin grêle ;

les coccidies – ingérées en avalant les kystes présents sur le sol en même temps que leurs proies, en particulier les souris.

Certains de ces parasites survivent facilement dans des environnements particuliers et résistent même à l’humidité.

Comment un chat peut-il être infecté par des protozoaires ?

Un chat ou un chaton peut être infecté de l’une des manières suivantes :

en mangeant la forme infectieuse du parasite, sous la forme d’un kyste ;

en se toilettant ou en léchant un pelage contaminé par des matières fécales ;

en partageant des bacs à litière sales ;

en mangeant quelque chose qui a été contaminé par des matières fécales.

Symptômes de protozoaires chez le chat

Seul votre vétérinaire peut identifier ces parasites et vous prescrire le traitement approprié. Cela étant dit, les chats infectés peuvent présenter un certain nombre de symptômes, dont les suivants :

diarrhée ;

selles sanglantes ;

gonflement et rougeur autour de l’anus ;

mucus ou kystes présents dans les selles

Si vous vous inquiétez parce que votre chat présente l’un des symptômes ci-dessus, consultez votre vétérinaire sans tarder.

Comment traiter les protozoaires chez le chat ?

Le vétérinaire vous prescrira des médicaments à administrer par voie orale pour lutter contre les parasites.

Il existe un vaccin contre la giardia féline, mais il est rarement prescrit en raison de l’efficacité des traitements oraux.

Vers

Les vers sont des parasites qui infestent les intestins d’un chat ou d’un chaton.

Il existe deux types de vers qui infectent couramment les chats :

Les vers ronds : Ces vers se trouvent dans l’intestin grêle du chaton, où ils forment des boules et peuvent provoquer des obstructions intestinales. Ils peuvent être détectés par la présence d’œufs dans les selles du chat ou dans la région anale.

Les vers plats : Les vers plats se fixent sur les parois de l'intestin et provoquent des ballonnements, des diarrhées et parfois des dommages au pelage. Leur présence peut être détectée dans les selles. Ils ressemblent à des grains de riz.

Comment un chat peut-il être infecté par des vers ?

L'infestation peut varier d'un type de ver à l'autre, mais la façon la plus courante pour un chat ou un chaton d'attraper des vers est d'entrer en contact avec des œufs ou des matières fécales d'un autre chat infecté.

Certains chats d’extérieur peuvent chasser les rongeurs et être infectés par des larves de vers vivant dans les tissus de l’animal.

Les portées de chatons peuvent développer des vers si leur mère est infectée. Cela se produit pendant l’allaitement, lorsque les larves de vers passent dans l’organisme des chatons par le lait de leur mère.

Symptômes de présence de vers chez le chat

Il est impossible de savoir si un chat ou un chaton a des vers simplement en le regardant. Cependant, il existe un certain nombre de symptômes pouvant accompagner une infestation de vers :

diarrhée ;

perte de poids ;

pelage sec ou rêche ;

vomissements ;

présence de sang dans les selles ;

abdomen gonflé ;

léthargie ;

vers visibles dans les selles ou dans la région anale.

Traitement et prévention des vers chez le chat

Votre chat ou votre chaton doit recevoir des traitements vermifuges réguliers au cours de son programme initial de vaccination.

Votre vétérinaire émettra des recommandations spécifiques pour la vermifugation de routine en fonction du mode de vie de votre chat, plus particulièrement s’il va à l’extérieur et s’il entre en contact avec d’autres chats.

Pour que votre chaton reste en bonne santé pendant le développement de son système immunitaire, il est important de discuter avec votre vétérinaire de son calendrier de vaccination et de tout plan de traitement des parasites internes.