Guide relatif au changement d’alimentation des chats

Il peut arriver que vous décidiez qu'il est temps de changer l'alimentation de votre chat. Cette transition peut s'expliquer par un certain nombre de raisons, notamment :

De nos jours, les chats peuvent être nourris avec des aliments complets et équilibrés adaptés à leur âge, état physiologique et mode de vie tout au long de leur vie, afin d’éviter toute carence nutritionnelle. Cela pourrait induire que les maîtres d’animaux pourraient être susceptibles de passer d'un aliment pour chats à un autre.

Pourquoi est-il important de changer avec précaution la nourriture d'un chat ?

Plus un chaton fera précocément l'expérience d'un type d'aliment, plus cet aliment jouera un rôle important dans ses préférences alimentaires ultérieures. C'est pourquoi il est important de savoir quelle sorte de nourriture a été donnée à un chaton avant de le ramener à la maison - il s'adaptera plus facilement à un nouvel environnement si sa nourriture lui est familière.