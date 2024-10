Bouchées en sauce ou en gelée ou aliments secs - avec quel aliment nourrir votre chat ?

: Idéalement, elle devrait également permettre de maîtriser tout problème de santé potentiel. Les bouchées en sauce ou en gelée sont un excellent moyen de répondre à certains de ces besoins, tandis que les aliments secs pour chats sont remarquables à d'autres égards. Les bouchées en sauce ou en gelée aident à augmenter la consommation d'eau de votre chat, tandis que les aliments secs contribuent à maintenir la santé dentaire de votre chat. L'arôme des bouchées en sauce ou en gelée est plus susceptible de tenter un chat difficile, tandis que les aliments secs conserveront leur qualité dans le bol pendant toute la journée. Comme les aliments secs et les bouchées en sauce ou en gelée présentent des avantages différents, il est intéressant d'envisager de nourrir votre chat en combinant des deux (mais pas dans le même bol).

Lorsque les gens réfléchissent à l’alimentation de leur chat, ils hésitent souvent entre des bouchées en sauce ou en gelée ou des aliments secs. La nourriture la plus appropriée pour votre chat doit non seulement lui offrir une nutrition optimale, mais également être facile à gérer et appétissante pour votre chat.

De nombreux chats ne s'hydratent pas suffisamment en buvant et comptent sur leur nourriture pour compléter la quantité d'eau qu'ils consomment. L'un des principaux avantages des bouchées en sauce ou en gelée pour chats est qu'elles fournissent à votre chat l'eau supplémentaire qui non seulement le maintient bien hydraté, mais réduit également la probabilité de problèmes de santé dans les reins ou les voies urinaires.

Les bouchées en sauce ou en gelée ont également l'avantage de dégager un arôme plus riche que les aliments secs, ce qui est important pour les chats car ils dépendent beaucoup plus de leur odorat que de leur goût. L'odorat d'un chat est normalement beaucoup plus performant que celui d'un homme, alors que la langue d'un homme possède environ vingt fois plus de papilles gustatives que la langue d'un chat.