​Qu’est-ce qu’un système digestif en bonne santé chez le chat ?

L'impact de l'alimentation sur le système digestif de votre chat

Chez le chat, un système digestif sain absorbe efficacement tous les nutriments dont l'animal a besoin pour se maintenir en bonne santé. Par conséquent, son alimentation, incluant la digestibilité et sa composition en éléments nutritifs, contribue directement à la santé de son système digestif et de tout son organisme.

Contrairement aux autres mammifères, l'organisme des chats est incapable de synthétiser certains nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Il s'agit notamment de la taurine (présente dans les protéines), de certains acides gras, de la vitamine D et de la vitamine A. L'aliment de votre chat doit inclure ces composants essentiels qui participent à sa santé et à son bien-être en général.

Les chats ont un besoin en protéines élevé, supérieur à celui d'un chien ou d'un être humain. Les protéines servent à régénérer les cellules de leur corps, y compris leurs griffes, leurs anticorps et leur pelage. Ces protéines contiennent 11 acides aminés essentiels, comme la taurine, dont le chat a besoin pour bien fonctionner ; sans taurine, il peut souffrir d'une dégénérescence de la rétine et de problèmes cardiaques.

Les graisses constituent une partie à haute densité énergétique de l’alimentation du chat. Elles contribuent à sa bonne santé générale et à la santé de son système digestif. Par exemple, le chat a besoin d’acides gras spécifiques pour reconstituer ses cellules cutanées et conserver à sa peau un effet de barrière efficace. Cependant, son aliment doit être soigneusement équilibré ; trop de graisse peut entraîner l’obésité et d’autres problèmes, notamment l'apparition de troubles digestifs chez certains chats.

L'un des composants essentiels de l'alimentation de votre chat, indispensable au bon fonctionnement des intestins, sont les fibres, aussi bien solubles qu'insolubles. Les fibres insolubles favorisent les mouvements réguliers de l'intestin et augmentent le volume des selles. Les fibres solubles agissent comme un agent « gélifiant » qui peut ralentir les mouvements dans l'estomac et l'intestin grêle. Un aliment formulé nutritionnellement et complet présentera le bon équilibre entre ces fibres pour préserver la santé gastro-intestinale.

Les prébiotiques sont également des éléments importants de l'aliment de votre chat. Ils assurent le bon fonctionnement de son système digestif, et qu'il est capable d'absorber les nutriments. Ils favorisent le développement des « bonnes » bactéries intestinales qui contribuent à la santé digestive de votre chat. Les prébiotiques comprennent des nutriments qui ont un effet positif sur la microflore présente dans le tractus gastro-intestinal de votre chat.

Le tube digestif de votre chat est sensible et complexe et requiert un soin adapté pour rester en bonne santé et efficace. Si vous ne savez pas comment contribuer au mieux au bien-être digestif de votre chat, consultez votre vétérinaire.