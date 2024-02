DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE est une formule nutritionnelle complète et équilibrée, spécialement conçue pour favoriser une digestion saine. Grâce à une formule conçue avec des protéines hautement digestibles (L.I.P.) et une combinaison de prébiotiques et de fibres (dont du psyllium), cet aliment contribue à la production de selles saines. ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE a fait ses preuves. Notre étude* a montré que cet aliment a aidé les chats participants à retrouver des selles saines à plus de 95 % en seulement 10 jours. ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE est également disponible en 2 textures d’aliments humides différentes : sauce et mousse. L’association d’aliments humides et secs offre aux chats la variété dont ils raffolent. * Étude interne ROYAL CANIN®

