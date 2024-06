L’arrivée d’un nouveau chiot est synonyme d’excitation. Outre les câlins et les bisous, les premières années d’un chiot sont synonymes de croissance quotidienne, de séances d’entraînement à la maison, de sessions d’apprentissage des bonnes manières et de nutrition sur mesure. Cette croissance rapide n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg. Durant les 12 premiers mois de sa vie, votre chiot expérimentera de profonds changements, aussi bien physiques que cognitifs.

En définissant un plan d’action, vous pourrez plus facilement faire face à ces changements et ajuster les besoins de votre chiot en matière d’alimentation et d’éducation à chaque étape. Pour cela, consultez notre guide de soins pour chiots, rempli d’informations et de conseils pratiques pour sociabiliser votre chiot débordant d’énergie et l’aider à devenir le compagnon fidèle et en bonne santé que vous imaginez.