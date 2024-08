Lorsque le chiot nait, son système nerveux est totalement immature. Il ne doit sa survie qu’à la présence de sa mère et à 4 réflexes dits « primaires » :

– le réflexe de fouissement qui pousse le chiot à trouver les endroits les plus chauds du nid (le corps de sa mère ou le reste de la portée),

– le réflexe labial, grâce auquel le chiot sait téter et peut donc se nourrir,

– le réflexe périnéal qui permet au chiot d’éliminer ses selles et son urine lorsque la chienne lui lèche le ventre et la zone située sous la queue,

– le réflexe de prise qui encourage le chiot à ne pas bouger quand sa mère le saisit par la peau du cou.

Presque immédiatement après la naissance, un éleveur pèsera les chiots pour donner un aperçu de leur état et identifier les chiots dont le poids est inférieur au poids prévu à la naissance. Le poids de naissance et la vitesse de croissance au cours des 48 premières heures sont des paramètres clés qui permettent à l'éleveur d'avoir un aperçu de l'état d'une portée et d'identifier les risques de mortalité néonatale.