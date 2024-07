Quelle nourriture donner à votre chienne gestante et à quelle fréquence ?

Gestion du poids de votre chienne gestante

Avec toute une portée de chiots en route, votre chienne va naturellement prendre du poids pendant sa gestation. Cependant, pour qu'elle se maintienne en bonne santé (et pour que la mise bas se déroule en toute sécurité), il est essentiel qu'elle ne prenne pas trop de poids. En fonction de la taille et de la race de votre chienne, elle ne devrait prendre que 25 à 30 % de son poids initial pendant la gestation. La meilleure façon de contrôler son poids est de la peser chaque semaine de la gestation et d'ajuster sa ration de nourriture en conséquence.

Si vous avez des doutes sur le poids idéal de votre chienne, ou si vous souhaitez plus d'informations sur la quantité de nourriture à lui distribuer, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire qui sera en mesure de vous conseiller au mieux pour votre chienne et ses petits.

La gestation de votre chienne peut être une période difficile mais enthousiasmante pour tout le monde. En surveillant de près l'évolution de la gestation de votre chienne et en lui fournissant une alimentation sur mesure et équilibrée sur le plan nutritionnel, vous aurez l'assurance de donner à la mère et aux chiots le meilleur départ possible.

