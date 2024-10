Aliments Chat | 15% de remise sur votre première commande | Avec le code CAT15%

Offre valable sur l’ensemble de produits pour chat du site en ligne www.royalcanin.com/fr à l’exception des croquettes de la gamme FHN 2KG et 4KG et du lait Baby Cat Milk. Détails des produits non concernés par l’offre en 2KG et 4KG : Sterilised 37, Sensible 33, Ageing 12+, Savour Exigent, Instinctive 7, Indoor Long Hair, Indoor 27, Fit 32, Sterilised 7+, Protein Exigent, Outdoor 7+,Indoor 7+, Aroma Exigent, Sterilised Ageing 12+, Outdoor et Baby Cat Milk. Offre cumulable uniquement avec l’offre CLUB (abonnement).

Aliments Chien | 10% de remise sur votre première commande | Avec le code HELLO10

Offre valable sur l’ensemble des produits pour chien du site en ligne www.royalcanin.com/fr hors grands formats de 10kg et 15kg. Offre cumulable uniquement avec l’offre d’abonnement au CLUB.

Offre influenceur

Remise valable sur l’ensemble des produits pour chien et chat du site en ligne www.royalcanin.com/fr jusqu’au 30 juin 2024. Offre cumulable uniquement avec l’offre d’abonnement au CLUB.