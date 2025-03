Niché au cœur de Paris, au 142 Boulevard Saint-Germain, l’Atelier Royal Canin est bien plus qu’une boutique de proximité ! C’est un véritable lieu de vie qui encourage à échanger autour du bien-être animal.

Bénéficiez de l’expertise de nos conseillers en nutrition et comportement, trouvez facilement des professionnels de confiance grâce à notre réseau (vétérinaires, toiletteurs, éleveurs) et profitez de services et d’expériences inédits pour vous aider à mieux comprendre et répondre aux besoins de votre animal. Retrouvez également toutes vos gammes d’aliments et accessoires Royal Canin préférés.