La société ROYAL CANIN est acquise par le groupe Guyomarc'h, qui lui apporte son expertise en matière de précision nutritionnelle et de formulation alimentaire. Le groupe Guyomarc'h accorde beaucoup d'autonomie aux équipes de Royal Canin. Il fournit un soutien financier, des ressources en matière de recherche et développement et une expertise certaine en stratégie et en marketing.