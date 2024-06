2. Se préparer à accueillir votre chaton

L’arrivée d’un nouveau chaton est synonyme d’excitation. Mais sans préparation préalable, les premiers jours peuvent s’avérer quelque peu chaotiques. Et pourtant, il n’y a aucune raison pour que cela arrive !

Beaucoup de phases de développement et croissance et de câlins attendent votre chaton. Préparez-vous à l’accueillir en comprenant quels éléments sont indispensables pour qu’il devienne un adulte en bonne santé. Nous avons rassemblé toutes les informations clés pour vous permettre d’élever votre chaton et d’en faire le partenaire heureux et affectueux que vous imaginez.