Mother & Babycat pour chatte et chaton

DÉTAILS DU PRODUIT

Les croquettes ROYAL CANIN® Mother & Babycat sont spécialement adaptées pour répondre aux besoins énergétiques élevés de votre chatte en fin de gestation et pendant la lactation. Elles sont également formulées pour favoriser le bon développement des chatons jusqu'à l'âge de 4 mois. Les chatons nouveau-nés reçoivent des anticorps protecteurs du colostrum de leur mère, mais cette protection s'affaiblit avec le temps. C’est pourquoi, l’aliment sec ROYAL CANIN® Mother & Babycat contient un complexe d’antioxydants à l’efficacité scientifiquement prouvée comprenant des vitamines C et E qui aide à soutenir le développement du système immunitaire du chaton. Les croquettes pour chattes et chatons ROYAL CANIN® Mother & Babycat sont également enrichies en acides gras oméga-3 (DHA) pour soutenir le développement cérébral des chatons et favoriser la santé visuelle. Grâce à une combinaison de prébiotiques bénéfiques (MOS) et de protéines hautement digestibles, l’aliment sec ROYAL CANIN® Mother & Babycat favorise l’équilibre du microbiote intestinal pour une santé digestive optimale. Les croquettes ROYAL CANIN® Mother & Babycat peuvent être mélangées à un peu d’eau tiède, ce qui permet de les ramollir et d’en dégager les arômes afin d’inciter les chatons au sevrage à les consommer et favoriser leur hydratation. À l’âge de 4 mois, les chatons auront besoin d'une alimentation spécialement adaptée à leur prochaine phase de croissance. À ce stade, vous pouvez commencer la transition vers l’aliment ROYAL CANIN® Kitten, disponible sous forme de croquettes ou en aliments humides déclinés sous différentes textures en sauce, en gelée ou en mousse. Tous les aliments secs de notre gamme croissance contiennent des antioxydants d’origine naturelle, et sont formulés sans colorants ni arômes artificiels.

Voir plus