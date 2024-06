Questions fréquentes

Bénéficiez de 2 rendez-vous en ligne d’une heure avec un éducateur passionné et diplômé. Apprenez à décrypter votre compagnon à quatre pattes et profitez de conseils sur mesure en éducation et comportement pour chien et chat. Ces rendez-vous sont accessibles après votre 2ème et 6ème commandes réalisées avec votre nouveau CLUB. Dès votre 2ème et 6ème commande vous recevrez par mail un lien vers la page de réservation. Prenez rendez-vous avec une éducateur en vous connectant à cette page et en complétant l’ensemble des informations. Un email de confirmation de rendez-vous vous sera automatiquement envoyé.