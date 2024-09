Comment élever et faire adopter une portée de chatons ?

Aider votre chatte à prendre soin de ses nouveau-nés est une expérience unique. C'est également une grande responsabilité.

La santé et le bien-être à long terme d'un chat sont fortement influencés par ses premières semaines de vie. Un chaton bien nourri qui est régulièrement manipulé et sociabilisé avec ses frères et sœurs sera bien plus avantagé qu'un chaton isolé.

C'est pourquoi il est essentiel de connaître les besoins d'un chaton nouveau-né si votre chatte est gestante. Voici quelques points essentiels.

Les premières semaines