Soins des chatons nouveau-nés : les points à retenir

Hypoglycémie, hypothermie et déshydratation

Si un chaton semble faible et léthargique et s'il présente des spasmes ou des tremblements, il peut souffrir d'hypoglycémie. Cette hypoglycémie peut provenir d'une mauvaise nutrition ou d'une infection. L'hypoglycémie entraîne souvent une hypothermie, laquelle empêche les chatons de téter correctement. Ceux-ci sont alors susceptibles de se déshydrater et de mourir. Il est donc important de surveiller de près les nouveau-nés et de s'assurer qu'ils ont suffisamment chauds, qu'ils présentent une température corporelle satisfaisante et qu'ils tètent correctement.

Groupes sanguins incompatibles

L'isoérythrolyse néonatale peut affecter les chatons nouveau-nés après la tétée de colostrum. Cette maladie résulte de l'incompatibilité des groupes sanguins de la mère et des chatons, dont les globules rouges sont détruits par les anticorps contenus dans le colostrum. Les symptômes peuvent aller de l'hémorragie et de la mort à l'anémie, la perte de poids et la faiblesse. Les éleveurs professionnels sélectionnent leur étalon et la mère après avoir effectué un certain nombre de tests pour s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles.

Syndrome du lait toxique

Cette infection bactérienne se produit lorsque les chatons tètent une glande mammaire infectée (une maladie également appelée mammite). Cette infection peut être détectée si une ou plusieurs mamelle sont enflammées et si les chatons semblent faibles et grandissent peu. Le lait peut également être jaune-vert ou rouge-brun et le chaton peut gémir ou souffrir de troubles digestifs.

Diarrhée

La diarrhée est une maladie grave. Elle peut être causée par une suralimentation, par l'administration d'une solution de substitut de lait trop concentrée ou par une infection (généralement causée par une mauvaise hygiène). Si vos chatons souffrent de diarrhée, ils doivent être examinés par un vétérinaire. Ils sont susceptibles de se déshydrater très rapidement et doivent par conséquent être traités le plus tôt possible.