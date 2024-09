DÉTAILS DU PRODUIT

<p>ROYAL CANIN® Babycat Milk est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chaton. Cet aliment convient aux chatons premier âge de la naissance jusqu’au sevrage. </p><p>Pour une croissance régulière et harmonieuse après la naissance, la composition du lait ROYAL CANIN® Babycat Milk est aussi proche que possible du lait maternel. ROYAL CANIN® Babycat Milk contient également des protéines ultra-digestibles, il est donc particulièrement adapté au système digestif du chaton et aide au maintien de l’équilibre de la flore intestinale grâce à l’ajout de probiotiques (FOS). </p><p>Enfin, grâce à sa formule exclusive, ROYAL CANIN® Babycat Milk se dissout instantanément et complétement, produisant alors une formule totalement homogène pour correspondre au profil nutritionnel des chatons.<br></p>

