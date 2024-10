À quel moment mon chaton devient-il un chat ?

Entre trois et six mois, votre chaton grandit, ses muscles se développent, ses os deviennent solides et il acquiert des aptitudes sociales. Il a besoin de nourriture riche en énergie, car il lui faut trois fois plus d’énergie qu’un chat adulte. Cependant, comme ses dents de lait n’ont pas encore été remplacées par les dents définitives, il faut que sa nourriture soit facile à manger ; vous pouvez hydrater ses croquettes dans de l’eau chaude. Il dort alors à peu près autant qu’un chat adulte, soit environ de 13 à 16 heures par jour.

Les dernières étapes pour que votre chaton devienne un chat adulte.

C'est vers 1 an que votre chaton devient adulte. Il est alors très joueur et entièrement sociabilisé. Il est en bonne santé ; son pelage est brillant, son squelette et ses muscles sont solides et ses réflexes de chasse sont excellents. Comprendre le processus par lequel votre chaton devient un chat adulte vous permet de lui apporter tout le soutien dont il a besoin par une alimentation, un comportement et un mode de vie à la maison adaptés à ses besoins. Si vous croyez que la croissance de votre chaton ne progresse pas normalement, consultez votre vétérinaire.





Les aliments nutrition santé pour chatons et chats

