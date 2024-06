La croissance de votre chaton en 5 étapes clés

Quels sont les facteurs qui influencent la croissance du chaton ?

Le déterminisme génétique influence pour une bonne part dans la croissance du chiot lors de ses premiers mois de vie. En effet, le chaton hérite d’un « matériel génétique » à la naissance, venant pour moitié de chacun des parents et portant sur :

la race du chat : plus le chaton est issu de parents de grande race, plus sa croissance est longue. Par exemple, la croissance d’un chat dit de gouttière se termine vers 18 mois et 2 ans, alors que celle d’un chat mâle Sibérien se finit vers 4 à 5 ans

le sexe : la croissance des chatons mâles dure quelques semaines de plus. Leur poids dépasse celui des femelles entre 6 et 12 semaines

la corpulence et toute spécificité morphologique provenant de sa lignée peut être transmis aux chatons

les hormones : après la naissance, la croissance dépend de la bonne synthèse de certaines hormones. Sachez que la stérilisation précoce du chaton ne modifie en rien son rythme de croissance ni la taille qu’il atteindra à l’âge adulte

Mais l’environnement et le mode de vie dans lesquels un chaton va grandir auront également un impact sur le développement du chaton en chat adulte :

Le sommeil : comme les enfants, les chatons grandissent en dormant ! Il est donc très important de bien respecter le sommeil de votre chaton, surtout pendant les premières semaines de vie pendant lesquels le chaton dort beaucoup. Veuillez donc à garder votre chaton au calme, en évitant un environnement générateur de stress pourrait troubler son bien-être et compromettre sa croissance.

La socialisation : Une socialisation précoce, un enrichissement de son milieu de vie, une familiarisation avec les différents bruits de la vie quotidienne et un respect de son rythme de vie assureront au chaton une croissance harmonieuse.

L’alimentation : Pour bien grandir, le chaton doit recevoir une alimentation adaptée à ses caractéristiques physiologiques et digestives et apporter des protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux et oligo-éléments en quantités équilibrées à votre chaton. Notez que dès l’âge de 10 jours, le chaton reconnaît les quatre saveurs de base : acide, amer et salé, mais il n’est cependant pas attiré par le goût sucré.



Les 5 phases de croissance du chaton

1. Les premiers jours de vie du chaton

Dès sa naissance, votre chaton dispose d’un tube digestif adapté à la digestion du lait maternel (appelé colustrum) et commence donc à téter sa mère dans les premières minutes de sa vie. Le colostrum contient de précieux anticorps permettant à son organisme de se défendre et sera la nourriture exclusive du chaton pendant 4 semaines.

A noter : saviez-vous qu’au cours des 3 premiers jours, chaque chaton choisit sa mamelle préférée et la conservera jusqu'au sevrage ?

À 5 jours, le chaton ouvre les yeux et, au bout d'une semaine environ, le cordon ombilical se détache. Il commence alors à prendre entre 10 g et 30 g par jour. Il faut donc le peser tous les jours et surveiller le comportement de la mère au cas où elle l'empêcherait de téter.

Petit à petit, avec la diminution de la lactation de sa mère, les capacités digestives du chaton vont évoluer et il va passer d’une alimentation lactée à une alimentation solide : c’est la phase du sevrage qui interviendra progressivement à partir de la 5ème semaine. Mais en pratique, le sevrage peut démarrer vers la 4ème semaine, en proposant à votre chaton un aliment de sevrage spécial à réhydrater sous forme de bouillie, lait ou de mousse tendre. Proposez-en aussi à sa mère, par imitation le chaton se dirigera plus facilement vers sa nouvelle gamelle.

A noter : Au fur et à mesure que le sevrage avance, n’hésitez pas à séparer la chatte de votre chaton au moment des repas afin qu’ils puissent accéder librement à leurs gamelles, mais n’oubliez pas de laisser le chaton auprès de sa mère pendant la nuit jusqu’à la 7ème ou 8ème semaine.

2. Les premières semaines du chaton

Votre chaton aura fait ses premières tentatives de marche à quatre pattes puis rapidement devenir plus actif et joueur, même s'il reste un gros dormeur (90 % de son temps), car son corps grandit vite. Votre chaton commence également à se sociabiliser avec ses frères et sœurs de portée.

La propreté est un comportement inné chez votre chaton. Par observation de sa mère et imitation, il commence ainsi à s’approcher du bac à litière ou d’un sol meuble vers l’âge de 5 à 6 semaines. Mais vous pouvez aussi l’aider en le posant sur sa litière et en creusant un trou avec sa patte.

Les premières dents de lait apparaissent (26 en tout), tout commence par les premières incisives dès la 2ème semaine, suivies par les canines vers l’âge d’un mois, pour être remplacées par les dents définitives vers ses 5 à 7 mois.

Le chaton commence donc à s'intéresser à la nourriture solide de sa mère. Vous pouvez donc débuter la transition vers une alimentation adaptée au chaton. Cette transition doit se faire petit à petit, en réhydratant des croquettes spécifiques pour chaton 1er âge dans de l'eau chaude ou dans du lait spécial pour chaton pour lui faciliter la mastication et la digestion.

3. Le chaton de 2 mois

Au bout de deux mois, les chatons de la portée doivent cesser de se nourrir du lait de leur mère et commencer à se nourrir de façon totalement indépendante. Vous pouvez leur proposer un aliment qui réponde à leurs besoins nutritionnels, à haute densité énergétique, comme des croquettes chatons 1er âge, dont la texture et la taille sont adaptées à leurs petites dents de lait, en vous assurant d'introduire cet aliment étape par étape afin de ne pas surcharger leur estomac. Vous devez également discuter avec votre vétérinaire de la vaccination à ce moment-là.

4. Le chaton de 4 mois : Cap sur la croissance du 2ème âge

Tous vos chatons vont maintenant grandir très vite et ont besoin d’une nourriture très concentrée en énergie. Entre 4 et 5 mois ils entrent dans la période la plus intense et vont prendre 100 g par semaine. Ils ont encore besoin de 3 fois plus d’énergie qu’un chat adulte pour les aider à soutenir cette croissance intense. Leurs habitudes de sommeil ressembleront davantage à celles d’un chat adulte (entre 13 et 16 heures par jour).

Leur comportement sera entièrement sociabilisé et les chatons apprécieront de plus en plus de jouer avec le reste de la portée et l’exploration de leur environnement. Tous ces jeux participent à la formation d’une musculature tonique. À cet âge, votre chaton commence aussi à communiquer en utilisant son corps et en miaulant.

A noter : Vous remarquez une dent tombée dans la gamelle de votre chaton ? Rien de plus normal ! Entre 4 et 6 mois, ses dents de lait vont tomber pour laisser place aux dents définitives.

5. Le chaton entre 6 à 12 mois

A partir du 6e mois, le chaton a atteint le pic de sa courbe de croissance qui ralentit mais ses os se consolident et sa musculature se développe, par conséquent, ses besoins énergétiques restent élevés

Le système immunitaire du chaton devient progressivement de plus en plus performant car il découvre son environnement, ce qui l’expose à de nombreux germes. Des défenses immunitaires fortes sont essentielles pour devenir un chat adulte en pleine santé.

Côté alimentation, faites-lui tester différentes textures d’alimentation humide (mousse ou tendres bouchées en sauce ou en gelée) en les servant séparément. Servez-lui l’aliment humide dans un bol séparé, ne le laissez pas plus d’une hure dans la gamelle, en séchant il deviendra moins appétant.

Mettez à sa disposition de votre chaton la quantité quotidienne de croquettes recommandée. Il appréciera de les croquer et pourra les grignoter plusieurs fois par jour, c’est un instinct naturel chez lui.

A noter : Trop riche en lactose, le lait de vache est totalement déconseillé pour le chaton sevré ou le chat adulte car il le digère très mal.

Chez le chat, la maturité sexuelle apparaît généralement avant la fin de la croissance : les premières chaleurs se manifestent bien avant l’âge d’un an, sauf dans les races tardives (chat des forêts norvégiennes, persans…)

Enfin, votre chaton deviendra un chat adulte et atteindra sa taille normale entre 12 et 15 mois. En étant conscient de ces différents étapes clés et de ce dont ils ont besoin, vous pouvez vous assurer qu'ils atteignent l'âge adulte en bonne santé et de façon équilibrée.