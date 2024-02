Kitten Sterilised Gelée - Sachet fraîcheur pour chaton stérilisé

DÉTAILS DU PRODUIT

L’aliment humide ROYAL CANIN® Kitten Sterilised Gelée est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des chatons stérilisés âgés de 6 à 12 mois en deuxième phase de croissance. Il soutient ses besoins nutritionnels élevés liés à sa croissance sans pour autant encourager une prise de poids inutile. Les tendres bouchées en gelée ont une taille, une texture et un goût optimaux pour les chatons en pleine croissance. Cette formule contient une teneur modérée en matières grasses permettant de réduire le risque de surpoids, tout en apportant les niveaux de protéines, de calcium et de phosphore dont votre chaton a besoin pour un développement idéal. Elle est composée également de nutriments tels que les vitamines C et E, qui favorisent le développement du système immunitaire chez le chaton. Il a été démontré que ces antioxydants stimulent une augmentation plus forte et plus rapide des anticorps après la vaccination. L’aliment humide ROYAL CANIN® Kitten Sterilised Gelée est enrichi en acides gras oméga-3 (DHA) pour soutenir son développement cérébral et favoriser la santé visuelle. Grâce à une combinaison de prébiotiques bénéfiques (MOS) et de protéines hautement digestibles, ROYAL CANIN® Kitten Sterilised Gelée favorise l'équilibre du microbiote intestinal pour une santé digestive optimale. ROYAL CANIN® Kitten Sterilised Gelée a été élaboré pour satisfaire le palais des félins les plus exigeants. Cet aliment humide offre à votre chaton une expérience sensorielle agréable, favorise son hydratation et s’associe parfaitement avec les croquettes ROYAL CANIN® Kitten Sterilised. À partir 12 mois, votre chat stérilisé aura besoin d'une alimentation spécialement adaptée à ses besoins nutritionnels de chat adulte stérilisé. À ce stade, vous pouvez commencer la transition vers les aliments pour chats adultes stérilisés, disponibles sous forme de croquettes ou en aliment humide décliné sous différentes textures en sauce ou en en gelée. Tous les aliments humides de la gamme croissance sont formulés sans conservateurs ni colorants artificiels.

