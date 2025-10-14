Se préparer

Sociabilisation et jeu chez les chatons

La phase de sociabilisation du chaton doit commencer le plus tôt possible. Elle permet en effet d’éviter tout comportement indésirable et de favoriser l’épanouissement des chatons, afin que ceux-ci deviennent des chats adultes confiants et sereins. 

FAQ sur la sociabilisation des chatons

Même si les chatons sont souvent considérés comme des animaux indépendants, il est important de guider leur comportement dès leur plus jeune âge, de définir des règles simples et d’encourager les habitudes sociales. Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur la sociabilisation et des conseils sur sa mise en place.

Les bases de la sociabilisation chez le chaton

Vous devez tenir compte d’un certain nombre d'éléments pour garantir la réussite de la sociabilisation de votre chaton et lui faire découvrir de nouveaux espaces, sons, personnes, lieux et odeurs.

Respecter son indépendance

La vie de votre chaton tourne autour de quatre espaces clés : L’endroit où il mange, l’endroit où il dort, l’endroit où il fait ses besoins et l’endroit où il joue. Lorsque vous sociabilisez votre chaton, il est important que vous respectiez ces différents territoires et ces activités quotidiennes.

Récompenser les bons comportements

Indiquer les bons comportements à votre chaton fait partie intégrante du processus d’éducation. Récompensez-le avec une croquette ou une friandise basse calorie et félicitez-le chaleureusement lorsqu’il adopte le comportement souhaité. Tous ces éléments inciteront votre chaton à reproduire le comportement désiré.

Commencer la sociabilisation de cotre chaton tôt

Les jeunes chatons apprennent vite, il est donc judicieux de commencer leur sociabilisation dès leur arrivée dans leur nouvelle maison. En effet, dès les premières semaines de sa vie, votre chaton commence à jouer. A neuf semaines, il consacre déjà près d’une heure par jour à cette activité : mordillements, courses poursuites, roulades… Cette petite boule de poils très dynamique demande de l’attention et tel un enfant il a besoin de jouer pour canaliser son énergie et mieux comprendre le monde qui l’entoure.

Prenez le temps de jouer

Le jeu est la clé de la sociabilisation de votre chaton, car il lui permet d'explorer son environnement, de développer ses capacités physiques et de créer un lien fort avec vous. Chez un chaton, les phases de jeux atteignent leur maximum d’intensité vers la 8ème semaine puis ont tendance à diminuer à partir de 12 à 14 semaines mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Un chaton qui s’ennuie est un chat qui peut multiplier les bêtises, alors gare à vos rideaux, vos tapis ou votre canapé en cuir si vous ne consacrez pas assez de temps aux jeux avec votre chaton !

Proposez de nouvelles expériences à votre chaton

Un chaton qui a été en contact avec différentes personnes, divers bruits et des expériences variées dès son plus jeune âge sera un chat plus confiant et équilibré. Il est essentiel de l’habituer à rencontrer de nouvelles personnes, en étant caressé et manipulé par celles-ci.

Cela étant dit, si vous en faites trop, le chaton peut être submergé et développer une association négative avec la personne ou l’expérience en question. Veillez donc à ce que votre chaton se sente toujours en sécurité et soyez attentif à son langage corporel.

Comment veiller au bien-être mental et physique de votre chaton?

L'exercice mental et physique est essentiel au développement précoce du chaton et à sa santé à long terme. C'est pourquoi l'exercice, le jeu et la stimulation quotidiens sont essentiels. En gardant votre chaton actif, vous l'aidez à :

  • rester en bonne santé
  • acquérir de nouvelles compétences
  • garder son agilité mentale
  • explorer son environnement
  • éviter l'obésité
  • se protéger contre les problèmes de santé à un âge avancé
  • créer un lien solide avec vous

Même si jouer avec votre chaton est un moment de complicité, restez maître du jeu : le chaton ne doit pas vous mordre ou vous griffer. Apprenez-lui à se contrôler, en disant un « non » ferme,  en stoppant immédiatement l’activité et en ne lui accordant plus aucune attention s’il dépasse les limites autorisées.

Le jeu

Lorsque votre chaton joue, son mental et son physique sont stimulés et il s'adonne à des comportements naturels. Vous devez donc vous efforcer de jouer avec votre chaton deux ou trois fois par jour pendant environ 15 minutes à chaque fois. 
Des idées très simples ne manquent pas pour le stimuler : accrochez des petits objets mobiles en hauteur pour qu’il tente de les attraper, donnez-lui une balle qui distribue des croquettes quand elle roule, installez un arbre à chats équipé de jouets élastiques portant des grelots, des plumes ou de simples bouchons de liège…Tout ce que vous pouvez mettre à sa disposition qui l’encourage à bouger et se dépenser sera bienvenu.

Jeux de poursuite

La vue d’un objet en mouvement suscite immédiatement une envie de poursuite chez votre chaton. Voici les jouets qui feront courir votre chaton :

  • une souris mécanique ou en mouvement ;
  • une boule de papier sur le sol ;
  • les lampes ;
  • les jouets de canne à pêche ;
  • une ficelle suspendue.
Escalade

Les chatons adorent grimper, c'est pourquoi les arbres à chat à placer près de fenêtres fermées constituent un observatoire idéal sur l’extérieur pour votre animal de compagnie. Voici d'autres façons pour encourager votre chaton à s'étirer et à grimper :

  • Placez un coussin sur une étagère haute qu'il puisse atteindre sans se blesser
  • Grands poteaux griffoirs

Les chatons adorent aussi les tunnels. Si vous avez de vieux cartons, assez allongés, ouvrez les deux extrémités et le chaton s’y faufilera. C’est encore mieux si vous cachez au milieu une petite friandise… Les chatons aiment aussi sauter et se cacher dans les grands sacs en papier dont il faudra couper les hanses pour éviter les risques d’étranglement (mais surtout pas de plastique).

Sachez toutefois que les chatons peuvent ne pas avoir une coordination parfaite et sont plus susceptibles de tomber. Au cours des premiers mois, une surveillance peut être nécessaire.

 

Rendre les heures de repas actives

Les chats chassent dans la nature, et vous pouvez facilement reproduire cet instinct à la maison en choisissant des jeux et des jouets qui libèrent de petites quantités de croquettes lorsque votre chaton les fait bouger. Cela rend votre chaton plus actif pendant les repas et offre une stimulation à la fois mentale et physique. Sinon, vous pouvez cacher sa nourriture et l'encourager à la retrouver.
Ces moments de jeu entre le chaton et son maître sont primordiaux pour faire connaissance et entretenir la complicité entre vous deux. L’important est plus le temps que vous consacrerez à jouer avec votre animal que le prix du jouet. Un chat se lasse vite des jeux donc en proposer 2 ou 3 chaque semaine même des revisités permettent à votre chat et à vous-même de varier les plaisirs pour ne pas tourner en rond.

Signes qui révèlent un manque d’exercice

Voici quelques signes révélateurs qui indiquent que votre chaton manque d’exercice :

Prise de poids excessive

Comportement destructeur ou agressif

Léthargie

Manque d’intérêt pour les jouets et les jeux

Éducation de votre chaton

L'éducation de votre chaton doit commencer le plus tôt possible. Elle permet en effet d’éviter tout comportement indésirable et de favoriser son épanouissement afin qu'il devienne un chat adulte confiant et serein.

