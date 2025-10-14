Sociabilisation et jeu chez les chatons

L'exercice mental et physique est essentiel au développement précoce du chaton et à sa santé à long terme. C'est pourquoi l'exercice, le jeu et la stimulation quotidiens sont essentiels. En gardant votre chaton actif, vous l'aidez à :

rester en bonne santé

acquérir de nouvelles compétences

garder son agilité mentale

explorer son environnement

éviter l'obésité

se protéger contre les problèmes de santé à un âge avancé

créer un lien solide avec vous

Même si jouer avec votre chaton est un moment de complicité, restez maître du jeu : le chaton ne doit pas vous mordre ou vous griffer. Apprenez-lui à se contrôler, en disant un « non » ferme, en stoppant immédiatement l’activité et en ne lui accordant plus aucune attention s’il dépasse les limites autorisées.