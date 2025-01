Les bases du toilettage de votre chaton

Même si les chats et les chatons sont bien connus pour leur propreté et leurs longues toilettes, ils ont parfois besoin d’un coup de pouce de leur maître. En plus de favoriser l’hygiène de votre chaton, le toilettage est un excellent moyen de vérifier la santé de sa peau, de son pelage, de ses yeux, de ses oreilles et de ses dents. Cela vous permettra d’identifier le signes révélateurs d’un problème.