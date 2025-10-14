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Maine coon kitten black and white

Éducation de votre chaton

Votre chaton apprend de deux manières différentes : il commence par imiter les actions de sa mère et apprend par le biais de nouvelles expériences et d'un renforcement positif. Bien que les chatons soient plus indépendants que les chiots, il est important de les éduquer à adopter le bon comportement dès leur plus jeune âge et d'apprendre les règles du partage d'un foyer avec d'autres personnes et animaux.
Kitten sitting on a cat tree

Pourquoi éduquer votre chaton ?

Votre chaton apprend de deux manières différentes : Il commence par imiter les actions de sa mère, puis apprend par lui-même, par l’expérience. Bien que les chatons soient plus indépendants que les chiots, il est important de les éduquer à adopter le bon comportement dès leur plus jeune âge et d'apprendre les règles du partage d'un foyer avec d'autres personnes et animaux.

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C’est bénéfique pour son bien-être physique et mental

Intégrer un peu d’éducation dans le temps de jeu de votre chaton permet d’utiliser à bon escient son trop plein d’énergie, tout en préservant son équilibre, son dynamisme et sa santé. C’est en enseignant de nouvelles compétences et en aiguisant l’agilité de votre chaton que vous pourrez également le stimuler mentalement.

Maine Coon kitten sitting outside on a wooden table
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Il aide le chaton à apprendre comment se comporter

De nombreux chatons mordent et griffent. Le jeu peut les aider à comprendre quels comportements sont acceptables et inacceptables, avant que leurs griffes et leurs dents ne soient complètement développées.

Grey tabby kitten sat indoors next to a grey sofa
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Cela réduit leur stress lorsqu’ils arrivent dans un nouvel environnement.

De temps en temps, il peut être nécessaire de couper les griffes de votre chaton, de l’emmener chez le vétérinaire ou de lui donner un médicament. C’est en éduquant votre chaton que vous pourrez l’accoutumer à ces expériences inhabituelles et l’aider à faire face à de nouvelles situations, afin qu’il reste calme et ne démontre aucune agressivité.

Two kittens running outside on grass
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Facilite l’intégration au sein du foyer

L’éducation de votre chaton ne signifie pas nécessairement lui apprendre des tours. Il peut simplement s’agir de lui apprendre à utiliser un bac à litière, un griffoir ou de répondre à son nom. Tous ces enseignements permettent à votre animal de compagnie de se sentir à l’aise au sein de votre famille.

Grey tabby kitten lying down on a white sheet
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Comment apprendre à votre chat à reconnaître son nom ?

Apprendre à votre chaton à reconnaître son nom est plus simple qu’il n’y paraît. Ces conseils simples vous permettront d’y parvenir.

Maine Coon kitten sitting indoors on a cat tree

  • Choisissez un nom court qui comporte peu de syllabes. Votre chaton pourra ainsi facilement le reconnaître
  • Appelez votre chaton par son nom pour le nourrir ou jouer et répétez son nom pendant l’activité. Ce renforcement positif aidera votre chat à reconnaître son nom
  • Ne prononcez pas son nom lorsque vous punissez votre chaton, sous peine de lui donner une connotation négative
  • Prononcez le nom de votre chaton, puis donnez-lui immédiatement une friandise
  • Vous pouvez également prononcer son nom et lui lancer une boule de papier
  • Les chatons sont souvent plus attentifs lorsqu’ils ont faim. Proposez-lui donc ces exercices avant les repas.

Grey and white kitten standing in a litter tray

Comment éduquer votre chaton à utiliser un bac à litière ?

La plupart des chatons apprennent les bases de l'apprentissage de la propreté en observant leur mère. Toutefois, si votre chaton ne sait pas comment utiliser un bac à litière, c'est à vous de lui montrer comment faire. Apprendre la propreté à votre chaton avant qu'il ne prenne de mauvaises habitudes peut vous épargner à lui et à vous beaucoup d'anxiété et de stress.

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Éloigner les bacs à litière et les placer dans un endroit calme

Placez le bac à litière de votre chaton dans un coin tranquille de votre maison. Si vous avez d’autres chats, veillez à ce que le bac soit éloigné des autres.

British Shorthair kitten standing in a litter tray
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Utilisez la même litière pour chat

Utilisez le type de litière auquel votre chaton est habitué. Si vous ne savez pas quel type de litière correspond à votre chat, essayez différentes gammes.

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Utilisation après les repas et le sommeil

Dès qu'il a fini de manger ou de dormir, placez votre chaton dans le bac à litière. Ensuite, si votre chaton vous le permet, utilisez une de ses pattes pour gratter la litière.

Kitten lying on a grey rug
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Prêtez attention au langage corporel

Veillez à garder un œil sur votre chaton à d'autres moments. S'il semble vouloir faire ses besoins, placez-le simplement dans sa litière.

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Éviter les punitions

Ne punissez pas votre chaton s’il fait ses besoins en dehors de son bac à litière, sous peine de créer une association négative.

Bengal-kitten-sitting-in-a-litter-tray

Pourquoi mon chaton n’utilise-t-il pas sa litière ?

Votre chaton peut refuser d’utiliser son bac à litière pour diverses raisons. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes :

Propreté

Vous devez nettoyer le bac à litière de votre chaton tous les jours et ajouter de la litière propre afin d’éliminer les odeurs nauséabondes.

Taille

La litière est peut-être trop petite et votre chaton ne peut pas l’utiliser confortablement

Emplacement

Si le bac à litière est placé dans un endroit bruyant ou fréquenté, ou trop près des gamelles de nourriture et d’eau, votre chaton ne sera pas à l’aise pour l’utiliser

Mauvaise expérience

Veillez à ne pas observer, ni déranger votre chaton lorsqu’il utilise sa litière, afin qu’il ne l’associe pas à une expérience négative

Small kitten climbing on a cat tree

Comment éduquer un chaton à utiliser un griffoir ?

Les chatons cherchent instinctivement à aiguiser leurs griffes. Pour lui permettre de le faire sans endommager votre mobilier, il est judicieux d’investir dans un griffoir et d’apprendre à votre chaton à l’utiliser, dès son arrivée dans votre maison.

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Attirez-le avec une odeur

Votre chaton possède un odorat très développé : jusqu’à 14 fois plus performant que celui des humains. Vaporisez les meubles avec une odeur d’agrumes afin de dissuader votre chaton d’y toucher. De même, vous pouvez pulvériser une essence de valériane ou d’herbe à chat sur un nouveau griffoir pour attirer votre chat.

Small kitten playing with a cat tree indoors
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Intégrez le grattage dans le temps de jeu

Placez les jouets préférés de votre chaton sur le griffoir, déplacez un plumeau sur le griffoir ou attachez des bouts de ficelle, tout cela l'encouragera à utiliser ses griffes au bon endroit tout en jouant. Cela permettra également d'enregistrer l'emplacement du grattoir dans sa mémoire.

Bengal kitten sitting in a cat tree
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Encourager votre chaton à utiliser le griffoir

La première fois que votre chaton utilise le griffoir, félicitez-le et caressez-le. Les chatons influençables associeront le griffoir à l’affection et à l’encouragement de leur maître.

Bengal kitten in a cat bed being stroked by owner
Tabby kitten lying down in a cat tree

Pourquoi mon chaton n'utilise-t-il pas son griffoir ?

Chaque chaton est différent. Ainsi, si votre animal n'utilise pas son griffoir, c'est peut-être parce qu'il est au mauvais endroit, ou parce qu'il n'a pas l'air bien ou qu'il sent mauvais.
Le griffoir doit toujours être placé là où votre chaton passe la plupart de son temps. Vous devez également noter comment votre chaton aime aiguiser ses griffes sur le griffoir. Est-ce qu'il s'étire sur ses pattes arrière ? Ou s'étire-t-il sur le sol ? Cette action pourrait vous aider à choisir un tronc à griffer ou un long tapis à gratter correspondant.

Sacred Birman kittens and mother black and white

Sociabilisation chez les chatons

La sociabilisation doit commencer le plus tôt possible. Elle permet en effet d’éviter tout comportement indésirable et de favoriser l’épanouissement des chatons, afin que ceux-ci deviennent des chats adultes confiants et sereins. Découvrez comment sociabiliser votre chaton.

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